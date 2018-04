Hexacampeão baiano, Bebeto Campos lembra títulos pela dupla Ba-Vi

Ex-volante conquistou o estadual três vezes pelo Vitória e três pelo Bahia

Quando o árbitro Raphael Claus apitar pela última vez no clássico Ba-Vi de domingo (8), no Barradão, jogadores de Bahia ou Vitória vão sentir o sabor de conquistar o título do Campeonato Baiano. O que para muitos será inédito, para um jogador que marcou época na dupla Ba-Vi é praticamente marca registrada.

Dono de seis títulos baianos, três por cada lado, Bebeto Campos lembra com carinho dos tempos que defendeu os dois times. "Eu, graças a Deus, consegui vencer seis títulos, três pelo Vitória, três pelo Bahia, o que para mim é muito importante. Título é sempre importante e eu sempre consegui pelas duas equipes", diz o ex-volante, que só titubeia ao ser questionado para quem vai torcer na final.

Bebeto marcou época com a camisa do Vitória (Foto: Carlos Santana/Arquivo CORREIO)

"O coração do Bebeto é complicado, gosta muito das duas equipes. Eu sou muito grato ao Vitória, muito grato ao Bahia, agradeço pela oportunidade de ter jogado por esses dois times. A torcida do Vitória gostava muito de mim, a do Bahia também, e por isso eu vou ficar de fora dessa. Quem for campeão no domingo eu vou ficar feliz", diz ele, aos 43 anos.

Na história

Depois de surgir no Vitória e conquistar o primeiro tricampeonato da história do clube, de 1995 a 1997, Bebeto Campos chegou ao Fazendão em 1998, após passagem breve pelo Fluminense. No tricolor, o volante jogou até 2003 e esteve em campo nas duas únicas conquistas que o Esquadrão conseguiu dentro do Barradão: o Baiano de 1998 e a Copa do Nordeste de 2002.

"Eu que tive a oportunidade de atuar nas duas equipes e por conhecer bem o Barradão, fui criado lá, ser campeão em cima do Vitória lá dentro para mim fui muito bom. Eu tinha acabado de sair, fui para o Fluminense do Rio e depois para o Bahia, foi uma alegria imensa. Na época nosso time era muito bom, tinha Uéslei, Robson Luís, Clébson, Fábio Baiano... Uma grande equipe e a gente conseguiu essa conquista lá dentro", lembra, referindo-se ao título estadual de 1998. Ele também seria campeão estadual em 1999 e 2001 pelo tricolor.

Acha pouco? Bebeto Campos também marcou o nome na história dos dois maiores clubes baianos ao ser tricampeão da Copa do Nordeste: em 1997, pelo Vitória, e em 2001 e 2002, pelo Bahia.

E também fez história defendendo o Bahia (Foto: Claudionor Junior/Arquivo CORREIO)

Questionado sobre qual conselho daria aos jogadores do Bahia, que tem a vantagem de jogar pelo empate para ficar com o título, Bebeto afirma que os tricolores precisam fazer um jogo inteligente e não podem confiar na vantagem.

"Clássico se decide muito em detalhes, é motivação. Eu, e qualquer jogador que jogou futebol, sempre fiz de tudo para jogar um clássico, é um combustível extra. Acho que o Bahia tem que ter inteligência, já tem essa vantagem que o empate serve. Mas não tem que jogar pelo empate, tem que conseguir fazer gols para sair com o título", analisa.