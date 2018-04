'Hoje é dia importante para o País, independente do resultado do STF', diz Blairo

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deu declaração na manhã desta quarta-feira (04)

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse na manhã desta quarta-feira, 4, que "hoje é um dia importante para o Brasil, independentemente do resultado do STF", em referência ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O STF avaliará nesta quarta o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Lula, condenado em janeiro pela 8ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Caso o STF negue a demanda, o ex-presidente poderá ser preso. "Decisão judicial não se discute, se cumpre, e amanhã (quinta-feira) estaremos aqui firmes e fortes trabalhando, estudando, curtindo a aposentadoria", escreveu o ministro. "É vida que segue e o nosso País precisa de harmonia", completou.