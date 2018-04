Hoje tem roda de samba do Grupo Botequim

O ponto de encontro é o Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 21h

Nesta sexta-feira (13), acontece a edição do mês de abril de uma das rodas de samba mais badaladas da cidade: a do Grupo Botequim. O ponto de encontro é o Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 21h. Os músicos trazem a vibração da circulação nacional que acabaram de concluir, tendo passado por Mogi das Cruzes, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. De volta ás origens soteropolitanas, o Botequim promete uma noite de muita música e energia em alta.

“A gente só para porque o show realmente precisa chegar ao fim e porque temos um horário a cumprir com a casa, mas se fosse pelo desejo do público, amanheceríamos o dia”, conta Roberto Ribeiro, um dos fundadores do grupo.

A apresentação reverencia renomados sambistas baianos, como Batatinha, Roque Ferreira, Edil Pacheco, Riachão, Nelson Rufino, Walmir Lima, e abre espaço também para grandes nomes como Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Noel Rosa e Adoniran Barbosa. Inclui ainda canções autorais do grupo, algumas delas reunidas no CD Festa no Botequim, primeiro registro fonográfico do grupo que, em outubro próximo, completa 12 anos.

Além da movimentação que promovem em torno do gênero musical, o Grupo Botequim vem se tornando reconhecido pelo trabalho de pesquisa sobre o samba tradicional de todas as regiões do país. Na sua formação, Roberto Ribeiro (cavaco e voz), Pedrão (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Natan Maurício (surdo), Washington Rodrigues (Violão 7 cordas) e Everton Marco (percussão e voz).

Serviço

O quê: Roda de Samba do Grupo Botequim

Quando: Sexta-feira (13), às 21h

Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo - Largo Santo Antônio Além do Carmo

Ingressos: R$15