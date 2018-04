Holloway é impedido por médicos e está fora do UFC 223

Ele será substituído por Al Iaquinta na luta principal; enquanto isso, Conor McGregor é julgado por confusão na quinta (5)

O UFC foi virado pelo avesso de quinta (5) para esta sexta (6). Primeiro o ataque ao ônibus dos lutadores do UFC 223 provocado pelo irlandês Conor McGregor, que deixou dois atletas feridos, cancelando suas lutas, além também do combate do russo Artem Lobov, amigo de McGregor e envolvido na confusão.

Nesta sexta (6), outro problemão para a organização. O americano Max Holloway, escalado na semana passada para substituir o compatriota Tony Ferguson na luta principal do do evento, contra o russo Khabib Nurmagomedov, pelo título dos leves, foi impedido pelos médicos de Nova York de lutar no sábado (7), data do evento. Segundo a junta, Holloway, campeão dos penas, estava demasiado desgastado. O americano ainda tentou argumentar e prosseguir com o processo, já que restavam poucas gramas para bater o peso de 70,kg, mas não houve jeito.

Sem Holloway, o UFC escalou o americano Al Iaquinta, 11º do ranking e que iria encarar Paul Felder, para a luta principal. Serão cinco rounds, mas apenas Nurmagomedov poderá sair campeão, já que seu novo adversário precisou usar as libras de tolerância para bater o peso da categoria. Felder será colocado em outro evento.

Audiência

Enquanto isso, McGregor, após se entregar à polícia de Nova York, foi julgado por crimes de vandalismo e agressão. O russo terá que pagar US$ 50 mil (cerca de R$ 169 mil) de fiança para responder o processo em liberdade e poder voltar para a Irlanda. Algemado, o lutador foi levado para um tribunal da cidade, onde enfrentou uma audiência que definiu a fiança e que a próxima audiência será em 14 de junho.