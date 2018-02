Homem com 88 pontos na CNH perde controle e bate em três carros em Narandiba

Segundo PM, ele apresentava sinais de embriaguez

Um médico bateu em três carros e em um carrinho de pipoca na madrugada desta quinta-feira (8), na marginal da Avenida Edgar Santos, em Narandiba. O veículo do tipo Santa Fé ainda atingiu em um estabelecimento comercial do bairro. Como os veículos estavam estacionados, ninguém ficou ferido. O condutor, identificado com Cassius Magalhães, 45 anos, tinha 88 pontos na carteira e apresentava sinais de embriaguez.

Ele foi conduzido por policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar 23ª CIPM para 11ª Delegacia Territorial, Tancredo Neves, e posteriormente levado para a Central de Flagrantes. Segundo os PMs que atenderam à ocorrência, aparentemente, Cassius Magalhães, dormiu ao volante. Ele não estava portando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na hora do ocorrido.