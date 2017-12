Homem de 75 anos é morto na porta de casa no Engenho Velho da Federação

Crime aconteceu por volta de 7h30, na Avenida Passos

Manuel Santana Santos, de 75 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (27) na porta de casa no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 7h30, na Avenida Passos, ao lado da Padaria Líder.

Ainda de acordo com a PM, após a denúncia do crime, policiais da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação) foi até o local, mas a vítima já estava morta. Os PMs isolaram a área e solicitaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo.

A PM realizou rondas na região no intuito de prender os criminosos, mas ninguém foi localizado. Informações sobre a autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.