Homem é baleado durante roubo de carro na Vila Laura

Vítima foi socorrida para o HGE

Um homem foi baleado e teve seu carro roubado na tardes deste sábado (31) no bairro da Vila Laura, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O crime aconteceu por volta das 16h30, na rua Raul Leite, próximo a Panilha Delicatessen. Policiais da 58ª Compahia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias) estiveram no local e chamaram o socorro para a vítima.

Testemunhas contaram aos policiais que o homem foi atingido durante o roubo de um veículo modelo Renegade vermelho, em que ele estava. A PM fez rondas na região, mas os suspeitos e o veículo roubado ainda não foram encontrados.

Ao CORREIO, os moradores reclamaram da violência no bairro e relataram que nesta sexta-feira (30) houve outro assalto e que os bandidos chegaram a levar o carro e o funcionário do lava jato que estava lavando o veículo.