Homem é baleado em tentativa de assalto em São Cristóvão

Um suspeito morreu e outros dois foram presos alguns minutos depois

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (6), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Pedro Paulo Dias Naumann, 23 anos, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), e o estado de saúde dele não foi divulgado. O fato aconteceu por volta das 22h40.

O jovem contou para os investigadores do Posto da Polícia Civil do hospital que foi abordado quando passava pelo viaduto de São Cristóvão. Homens armados, em um carro não identificado, se aproximaram e anunciaram o assalto. Os bandidos queriam que a vítima entregasse o carro. O jovem conseguiu escapar, mas foi baleado na mão esquerda.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ São Cristóvão) estiveram no local do crime. Eles foram acionados para atender a uma denuncia de assalto no viaduto de São Cirstóvão, mas quando chegaram nas proximidades do bairro foram recebidos a tiros por homens que estavam em um carro Corsa.

Houve confronto e um dos suspeitos foi baleado. Ele morreu no local, enquanto outros dois homens foram presos e apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O órgão ficará responsável pela investigação do caso. Os nomes do homem morto e dos dois presos não foram divulgados.