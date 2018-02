Homem é morto a facadas na Joana Angélica; vizinho é suspeito

Segundo testemunha, briga envolveu ex da vítima; polícia investiga

Erasmo Carlos Cruz Carvalho, 30 anos, foi morto com golpes de faca nesta quinta-feira (1º), na Avenida Joana Angélica, bairro de Nazaré, em Salvador. De acordo com um vizinho da vítima, que presenciou o crime e não quis se identificar, Erasmo foi golpeado após entrar em luta com outro vizinho, também não identificado, por causa de uma briga envolvendo a ex-companheira.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Barbalho) estiveram no local depois que moradores informaram que havia um homem esfaqueado na região. Erasmo foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento dos Barris (UPA), mas já chegou ao local sem vida. O crime aconteceu por volta de 9h30.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que a vítima foi esfaqueada diversas vezes e que a polícia está investigando o caso. Os policiais ainda não têm suspeita de autoria e motivação para o crime. Até a publicação da reportagem, ninguém foi preso e não foi divulgado pela polícia se havia algum suspeito do crime.