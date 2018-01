A polícia ainda não tem autoria e motivação do crime

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira em Praia do Forte, localidade de Mata de São João. Lucas Teixeira Alcântara, 19 anos, foi baleado por volta da 1h no distrito de Nova Malhada.

Segundo a polícia, Lucas já foi preso duas veze por tráfico de drogas. Ele é suspeito de cometer um homicídio no ano passado. O caso é investigado na delegacia de Praia do Forte. Ainda não autoria e motivo do crime.