Homem é morto com dez tiros e criança é baleada em Porto Seguro

Crime aconteceu perto de quadra de esporte

As polícias Civil e Militar fazem buscas em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, pelos autores dos cerca de dez tiros que mataram um homem de 25 anos e feriram uma criança de 8 anos, durante uma partida de futebol, no povoado de Vera Cruz, a 40 km da cidade.

O crime ocorreu por volta das 15h deste domingo, quando dois homens em uma moto se aproximaram da quadra de esportes e atiraram em Alex Júnior Castro Bonfim. Ele ainda correu por cerca de 100m, mas foi perseguido e executado. Os tiros atingiram cabeça e tórax e ele morreu em frente a uma residência.

O menino de 8 anos, não identificado, foi atingido nas nádegas ainda nas proximidades da quadra, quando o ataque ocorria. Ele foi levado pela família para o Hospital Geral de Eunápolis. Ele passou por cirurgia e não corre risco de morrer, segundo informações da Polícia Civil.

Alex, de acordo com a polícia, já foi preso quatro vezes por suspeitas de tráfico de drogas no povoado de Vera Cruz, que fica às margens da BR-367, entre Porto Seguro e Eunápolis. Nesta última cidade, a polícia investiga outro homicídio também ocorrido neste domingo com também com características de execução.

Edimar Pereira do Nascimento, 29, foi morto com vários tiros no bairro Alecrim II, periferia da cidade, por homens não identificados que interceptaram o carro que a vítima dirigia e cometeram o crime, um Punto vermelho. Edimar era do município mineiro de Salto da Divisa e estava morando há três meses em Eunápolis.

Ainda no Extremo Sul, a polícia tentar descobrir quem matou Marcos André Nascimento Barbosa, 23. O crime ocorreu também neste domingo, por volta das 5h, na cidade de Belmonte, próximo a um campo de futebol, no bairro Bom Jardim.

A vítima foi acordada por uma pessoa que o chamou para resolver um problema, tendo sido executada próximo da residência. Ele foi morto com quatro tiros de revólver calibre 32 no tórax.