Homem é preso em Vitória da Conquista com R$ 70 mil em cédulas falsas

Dinheiro foi encontrado em bagagem de ônibus que ia de Ribeirão Preto (SP) para Salvador

Um homem de 42 anos que levava R$ 70 mil em cédulas falsas para salvador foi preso neste sábado (3) em Vitória da Conquista, no Centro-Sul da Bahia, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi abordado pelos policiais no quilômetro 830 da BR-116, dentro de um ônibus interestadual que ia de Ribeirão Preto (SP) para Salvador, e preso em flagrante.

O dinheiro estava escondido dentro de um rádio, que estava numa sacola no compartimento de bagagem do ônibus. Os policiais analisaram o objeto e decidiram desmontá-lo. Foi quando encontraram as 700 notas de R$ 100 com indícios de falsificação.

O homem, que não teve o nome divulgado pela PRF, admitiu aos policiais que sabia que as cédulas eram falsas, mas afirmou que desconhecer a quantidade de dinheiro transportado. Ele disse que recebeu o objeto na cidade de Araraquara (SP) e que deveria entregar a uma pessoa desconhecida em Salvador, que colocaria o dinheiro em circulação. Pelo acordo, o homem disse que receberia R$ 1,5 mil após a entrega.

Ele foi preso por crime contra a Fé Pública. De acordo com o artigo 289 do Código Penal Brasileiro, "falsificar, fabricando-a ou alternando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro" implica em pena de reclusão de três a doze anos, além de multa.

A mesma pena se aplica a quem "por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa".