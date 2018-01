Homem é preso minutos depois de roubar carro na Avenida Luís Eduardo Magalhães

Reconhecido pela vítima, suspeito foi preso por uma equipe do Esquadrão Águia

Foto: Divulgação/SSP

Minutos após roubar um carro na noite desta quarta-feira (10), na Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, José Antônio da Silva Neri, 21 anos, foi preso em flagrante dirigindo o carro, um modelo HB20, placa PJH-864. Ele foi preso após a vítima, um homem, informar o fato a policiais que realizavam rondas na região.

A vítima informou às guarnições de motociclistas do Esquadrão Águia, da Polícia Militar, que havia acabado de ser roubado por uma dupla. Os militares se dividiram e conseguiram interceptar o carro. O comparda do suspeito pulou do carro em movimento e conseguiu fugir em direção ao bairro de Pernambués.

A PM apreendeu um révolver calibre 38, seis munições, além de drogas, que estavam sob posse de Antônio. Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a prisão aconteceu minutos depois do roubo.

"Treinamos muito pra isso. Parabenizo a equipe pela atuação proporcional ao local. Conseguiram recuperar o carro, prender um dos assaltantes e apreender o armamento sem disparo de arma de fogo, que causaria um pânico naquele local de grande fluxo", ressaltou o comandante do Esquadrão Águia, major Marcelo Grun. José Antônio e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).