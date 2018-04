Homem é preso pela terceira vez em um mês roubando cabos de telefone 

Jhozefe Lima foi flagrado descendo de um poste no Rio Vermelho

Pela terceira vez em 30 dias, Jhozefe Santos Lima foi preso por roubar cabos telefônicos no bairro do Rio Vermelho em Salvador. Nesta terça-feira (10) ele foi pego em flagrante quando descia de um poste, na Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho, com o produto do crime. A prisão foi realizada por policiais da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (12ª/CIPM).

De acordo com o titular da 7ª Delegacia Territorial (7ªDT), delegado Antônio Fernando do Carmo, ele será encaminhado mais uma vez para audiência de custódia. “Pediremos a conversão da prisão em flagrante para preventiva”, esclareceu o delegado.