Homem é preso por estuprar três sobrinhas; mais velha está grávida

Os estupros começaram quando as meninas tinham 8, 10 e 12 anos.

Um homem acusado de estuprar três sobrinhas e engravidar a mais velha delas foi preso nesta segunda-feira (5). Identificado como Climério Manoel dos Santos, de 50 anos, ele violentava sexualmente as garotas desde quando elas tinham 8, 10 e 12 anos.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ricardo Amorim, a mãe das meninas descobriu o crime e o denunciou quando a mais velha, atualmente com 14 anos, engravidou do tio. Ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, enquanto prestava depoimento na unidade policial.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, Manoel inicialmente negou o crime, mas acabou confessando durante o interrogatório. Ele será encaminhado para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.plexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador