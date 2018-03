Homem é preso saindo de banco com colete e munições após alarme disparar

Após flagrante, suspeito foi encaminhado para a sede da Polícia Federal

Um homem identificado com o prenome de Nivaldo, que não teve a idade informada, foi preso com colete e munições, quando tentava sair da agência da Caixa Econômica Federal (CEF), no Porto Seco Pirajá, na noite de sábado, após o alarme da instituição bancária ser disparado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, com a prisão em flagrante, policiais da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pau da Lima) evitaram o arrombamento do cofre da agência.

Nivaldo foi encaminhado para a sede da Polícia Federal

(Foto: Divulgação/SSP)

Ainda em nota, a SSP informou que os policiais militares faziam rondas na região quando receberam informações sobre o disparo do alarme. A primeira equipe a chegar no local ainda flagrou a agência com a fumaça do dispositivo de segurança patrimonial.

Através da falsa neblina o criminoso de prenome Nivaldo tentou passar desapercebido, mas não obteve êxito, segundo a polícia. O assaltante foi encaminhado para a sede da Polícia Federal.

"Importante é salientar a rapidez e atenção do efetivo responsável pelo flagrante, além do sistema de segurança da empresa, que nos informou da tentativa de roubo", declarou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Central, coronel Anildo Rocha.