Homem faz reféns em supermercado no sul da França

Autoridades francesas tratam o caso como ataque terrorista após o sequestrador se declarar membro do Estado Islâmico

Um homem armado não identificado invadiu um supermercado na cidade de Trèbes, sul da França, e fez reféns na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com informações do G1, houve troca de tiros e pelo menos uma pessoa ficou ferida.

O suspeito entrou no estabelecimento da rede Super U por volta das 11h no horário local (7h em Brasília). O jornal "Le Parisien" informa que o homem teria atirado em um policial antes de se abrigar no local.

Ainda conforme o G1, um agente de segurança ouvido pela AFP assegurou que o homem alegou pertencer ao Estado Islâmico.