Homem morre após ser baleado na cabeça na Liberdade

Leandro de Melo Bonfim, 27 anos, morreu depois de ser baleado diversas vezes na rua Adelino Santos, no bairro da Liberdade, em Salvador, na manhã desta terça-feira (20). Segundo testemunhas, a vítima estava caminhando quando foi abordada e atingida, por volta das 9h30. O jovem foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, no bairro do Pau Miúdo, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Local onde aconteceu o crime (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Um moradora que pediu para não ser identificada contou que estava em casa quando ouviu os disparos. "Estava me preparando para sair de casa, mas estava com fone nos ouvidos. Um primo foi quem me alertou e quando retirei os fones percebi os disparos. Foram, pelo menos, uns 15 tiros", contou a mulher.

Outra moradora viu quando um homem fez os disparos. A vítima estava subindo a rua, uma ladeira, em direção a Estrada da Liberdade, a principal via do bairro, e o homem seguia alguns passos atrás. Depois de ser baleado a primeira vez, Leandro conseguiu correr, mas caiu alguns metros à frente e foi atingido várias vezes na cabeça.

O relógio e o aparelho celular do jovem não foram levados pelo bandido. Moradores disseram que Leandro não morava na região. Eles suspeitam que a vítima seja do bairro de Santa Mônica.

Policiais estiveram no local do crime (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A Polícia Militar informou que uma equipe da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Liberdade) esteve no local, e socorreu Leandro para o hospital. Os assassinos não foram localizados, e nenhum suspeito foi preso.

O local onde aconteceu o crime é conhecido por ser alvo de disputa de duas facções criminosas. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil informou que ainda investiga quantos assassinos participaram do crime, nem o que motivou a ação.