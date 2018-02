Homem morre e dono de restaurante é baleado durante assalto em Brotas

Testemunhas contam que um policial à paisana teria feito os disparos

Um homem, ainda não identificado, foi morto com dez tiros após tentar roubar o Açaí Girassol, na noite desta quarta-feira (14), na saída da Ladeira do Acupe de Brotas, em Salvador. O dono do estabelecimento também ficou ferido durante o assalto mas já recebeu alta médica.

Atingido por três tiros no braço direito, dois na perna esquerda, um no tórax e quatro no braço esquerdo, o suspeito foi socorrido por policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu aos ferimentos.

Conforme o Boletim de Ocorrência da unidade de saúde, o homem, que deu entrada no hospital por volta de meia-noite, aparentava ter entre 25 e 30 anos.



No local, na manhã desta quinta-feira (15), funcionários do restaurante informaram ao CORREIO que o crime ocorreu por volta de 22h30, quando havia clientes no estabelecimento. Eles não souberam informar, entretanto, quantos bandidos participaram da ação - que causou pânico entre os moradores.

A empresária Marta Medeiros, 47 anos, passava pelo local no momento do assalto e disse que ouviu muitos tiros.

"Eu vi quando um homem saiu de dentro [do estabelecimento] empunhando uma arma, mas não sei se ele era o bandido ou o que reagiu. Foi assustador", lembra. "A Ladeira do Acupe é alvo deles, porque serve como rota de fuga", acrescentou ela, que mora há 20 anos na região.

Testemunhas contaram ao CORREIO que um policial à paisana, que seria amigo do dono do Açaí Girassol, teria efetuado os tiros que mataram o suspeito, mas a informação não foi confirmada pelos funcionários.

Por meio de nota, a PM informou que foi acionada para atender uma denúncia de roubo a um restaurante. Ao chegar no local, militares da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) prestaram socorro ao proprietário [do restaurante], "que foi atingido por disparos de arma de fogo no ombro, para o Hospital Santa Isabel", diz a nota.

O Açaí Girassol funciona no local há 17 anos e, conforme responsáveis, nunca foi assaltado. O estabelecimento deve reabrir normalmente nesta quinta-feira (15) a partir do meio-dia.

Ainda conforme a polícia, uma outra equipe da PM encontrou um homem baleado, nas proximidades do estabelecimento comercial. "Segundo as vítimas, um homem não identificado reagiu ao assalto e disparou contra os criminosos, que fugiram do local. O homem não foi encontrado", completa o documento.

Também sem se identificar, outro morador relatou que ouviu muitos tiros. "Foram muitos, muitos tiros. Fiquei preocupado porque minha filha estava na rua. Mas foi uma coisa horrível mesmo", contou, sem dar maiores detalhes.

Um Fiesta Hatch, segundo a polícia, usado pelos envolvidos, foi apresentado na Central de Flagrantes - onde o crime foi registrado. Os pertences das vítimas foram recuperados.



A Polícia Civil investiga o caso.