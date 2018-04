Homem morre em acidente a caminho de lua de mel na Bahia

Débora quebrou um braço e uma perna e segue internada

Um homem de 26 anos morreu em um acidente neste domingo (8) enquanto viajava para passar a lua de mel na Bahia. Victor Lemos e a esposa, Débora Alves, 26, se casaram no sábado (7), em Nova Venécia, no Espírito Santo, e viajaram para Porto Seguro no dia seguinte. Os dois estavam em um carro, que bateu de frente com uma carreta no município de Itabela, por volta das 13h30 de domingo.

Débora ficou ferida mas, segundo o G1 Espírito Santo, não corre risco de morrer.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que os recém casados viajavam bateu de frente com uma carreta carregada de eucaliptos.

Com o impacto da batida, Victor morreu no local. Débora foi socorrida e encaminhada para um hospital da região. Débora quebrou um braço e uma perna e segue internada.

O corpo de Victor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da (IML). O velório dele será em Nova Venécia.