Homem morre esfaqueado em briga por ciúmes na porta de colégio estadual

Aulas foram suspensas no turno da manhã

Um homem morreu após ser esfaqueado no início da manhã desta segunda-feira (16) no ponto de ônibus, que fica lado da Colégio Estadual Kleber Pacheco, na rua Numa Pompílio Bittencourt, no bairro de Pernambues, em Salvador.

De acordo com informações do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), a vítima passava pela rua acompanhado de uma mulher, quando outro homem começou a efetuar os golpes de faca.

Depois de cometer o crime, o autor fugiu do local. Já a vítima foi socorrida populares. "Botaram ele no carro e levaram. A mulher saiu correndo", contou uma testemunha, que preferiu não se identificar.

Ainda segundo uma testemunha, o crime teria ocorrido porque o autor do crime estaria com ciumes da mulher que estava com a vítima. "Foi ciumes. O homem que deu as facadas era ex da mulher", contou.

No local, ainda é possível ver as manchas de sangue da vítima. A Secretaria da Educação do Estado da Bahia optou suspender as aulas no turno matutino devido ao isolamento da área para perícia. As aulas serão retomadas ainda nesta tarde.

A faca utilizada foi apreendida pela PM e está na 11ª delegacia, onde o caso é investigado.

Nos últimos dois meses é o quarto caso de violência registrado perto de escolas estaduais da capital. No dia 3 de abril um estudante foi baleado, por volta das 19h30, no Colégio Estadual Pedro Calmon no bairro de Armação, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar alguns colegas iniciaram uma briga nas dependências da escola e continuaram até a parte externa do colégio.

No dia 27 de março, um estudante foi baleado na cabeça após sair do Colégio Estadual Getúlio Vargas - antigo Carneiro Ribeiro Filho -, na Ladeira da Soledade. Um dia depois, 28 de março o pescador Manoel do Espírito Santo, 39 anos, foi morto a tiros dentro de um carro - modelo Fox, placa OZS 0269, com licenciamento de Salvador -, em frente ao Colégio Estadual Duque de Caxias, na Avenida Lima e Silva, principal do bairro da Liberdade.