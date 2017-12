Homem que matou esposa a facadas na Paralela se entrega à polícia

Crime teria sido motivado pelo suspeito não aceitar o fim do relacionamento

Remerson Lima de Souza, conhecido como "Zoião", 41 anos, se entregou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na noite de sábado (30). Ele é suspeito de ter matado a facadas a própria esposa, Joelma Reis da Silva, 28, em uma passarela improvisada no canteiro central da Paralela, região do Bairro da Paz. A informação foi divulgada pela Polícia Civil neste domingo (31).

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado pelo suspeito não aceitar o fim do relacionamento, e o assunto teria sido discutido pelo casal minutos antes do crime ocorrer. Joelma foi morta em frente das duas filhas, de 2 e 9 anos, na niote da última sexta-feira (29). Após o crime, Remerson fugiu do local acompanhado da mãe, identificada como Raimunda Justina Lima, e com a criança de 2 anos no colo.

Ainda segundo a polícia, a filha mais velha de Joelma quase foi atropelada quando correu para o meio da pista para pedir socorro aos carros que passavam pelo local.