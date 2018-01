Homem rompe parte da garganta após prender espirro com a mão

Paciente teve que ser internado por sete dias para se recuperar da fratura

Um caso inédito de ruptura de garganta surpreendeu os médicos, conforme reportado pelo British Medical Journal Case Reports. Um homem rompeu a garganta após prender um espirro. O local onde aconteceu o caso médico não foi divulgado.

De acordo com o relato, ele colocou a mão na boca e apertou o nariz. Em seguida, ele já sentiu dores na garganta e bolhas de ar começaram a passar para os tecidos. Ele também ficou com dificuldades para falar. O paciente teve que ser internado para se recuperar da fratura.

(Foto: BMJ Case Reports)

De acordo com os médicos que atenderam o paciente, o caso é raro porque a ruptura da parte de trás da garganta acontece geralmente em traumas e acidentes.

Ele chegou a ficar internado por sete dias, fazendo tratamento com antibióticos. O caso foi publicado no "British Medical Journal Case Reports", braço do periódico BMJ que costuma publicar casos atípicos da medicina.