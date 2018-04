Homem se recusa pagar programa e é esfaqueado por travesti em Pituaçu, diz polícia

Irmão da vítima contesta versão da polícia e diz que vítima foi esfaqueada durante assalto

José Souza Pires, 42 anos, foi esfaqueado na manhã de domingo (15), no bairro de Pituaçu, em Salvador. De acordo com o boletim de ocorrência policial registrado no Hospital Geral do Estado (HGE), a vítima foi atingida após ser um desentendimento com uma travesti.

Conforme o boletim, José contratou os serviços da travesti e, após a realização do programa, não efetuou o pagamento.O irmão da vítima, João Pires, no entanto, contesta está versão. Segundo ele, José foi vítima de um assalto. "Tentaram assaltar meu irmão e ele foi esfaqueado, porque estava sem dinheiro", contou.

Ainda conforme João, a pessoa que teria esfaqueado José ainda foi localizada. José foi atingido da região do braço esquerdo e nas costas. Ele segue internado no HGE. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.