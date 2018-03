Homem tem rosto desfigurado por namorado de ex-mulher com golpes de facão

Crime aconteceu na zona rural do município de Irará

Jailton Oliveira Souza Silva, 37 anos, foi atacado com um facão pelo atual companheiro de sua ex-esposa e teve o rosto desfigurado. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (20), no povoado de Bonfim, no município de Irará, Região Metropolitana de Feira de Santana.

Jailton foi transferido do Hospital Nossa Senhora da Natividade para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde deu entrada no final da noite desta terça-feira (20) em estado grave.

Segundo boletim de ocorrência registrado no HGE, o crime aconteceu no interior de um bar, quando o agressor e a vítima se desentenderam. Conforme a irmã de Jailton relatou à Polícia Civil, o irmão não aceita o fim do relacionamento com a ex-mulher, o que teria motivado a briga com o atual companheiro da vítima.

Ainda de acordo com o registro da unidade de saúde, Jailton chegou ao hospital com graves lesões no lado esquerdo da face (com grande abertura), região torácica, além de ferimentos nos membros inferiores (duas pernas) e braço esquerdo.

Não há informações sobre se a ex-mulher de Jailton estava presente no momento do crime. Familiares da vítima não foram encontrados para comentar o assunto.

A tentativa de homicídio vai ser investigada pela 2ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Iarará).