Homem tenta assaltar ônibus e é imobilizado por passageira em Salvador

Rogério Santos Silva Júnior foi preso por porte ilegal de arma na Cidade Baixa

A passageira de um ônibus da frota urbana frustrou uma tentativa de assalto a ônibus nesta terça-feira (17), no bairro do Uruguai, em Salvador.

Rogério Santos Silva Júnior estava armado e tentou roubar as pessoas que estavam no coletivo, mas foi imobilizado por uma mulher que estava no veículo.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), também na Cidade Baixa.

Rogério foi preso em flagrante e foi autuado por porte ilegal de arma pelo delegado titular do GERRC, José Nélis, já que ele não chegou a concretizar o crime.

Com o assaltante, foi apreendido um revólver calibre 32. Ele vai responder ao crime em liberdade. O criminoso não tinha passagem pela polícia.