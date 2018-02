Homenageando deusas das águas, Olodum desce as ladeiras do Pelô nesta sexta

Bloco-afro fez o tradicional desfile da Escola até a Casa do Olodum

O Olodum fez o tradicional desfile pelas ladeiras do Pelourinho nesta sexta-feira (9). O bloco-afro celebrou as mulheres em mais um ano, com destaque à divindade e às águas, com o tema "Deusas das Águas - Oceanos, Rios e Lagos". Em frente ao bloco - que desfilou da Escola até a Casa do Olodum, na rua Maciel de Baixo - as orixás Oxum e Iemanjá, da água doce e salgada, respectivamente, foram representadas por dançarinas do grupo de dança da Escola Olodum. A banda percussiva foi composta por 120 integrantes, dentre homens e mulheres. Nos cânticos, o culto à Janaína estava presente.

Além da celebração à mulher e à divindade, a conscientização pela preservação da natureza também estava presente no desfile do Olodum, com figurinos recicláveis e com um alerta sobre a escassez da água no mundo. Nas cabeças, copos plásticos e nas roupas, plásticos reciclados. "A luta do Olodum é simples. É fazer um carnaval de valorização da cultura, da identidade e da transformação do nosso povo", disse o presidente do Olodum, João Jorge.

A apresentação do Olodum também contou com participação do cantor Lazinho, do Olodum, e da cantora Iracema, do Ilê Aiyê. Eles cantaram nas varandas da Casa do Olodum e fizeram coro com os rufares dos tambores do bloco.

Integrantes do Olodum saem com roupas recicláveis com mensagem de proteção à natureza

(Foto: Mauro Akin Nassor)

O bloco-afro arrastou desde os baixinhos até os mais velhos na avenida. O Olodum, para o pequeno Elon Guilherme, 2, não é mais novidade: é o segundo ano que ele vem assistir à apresentação. A mãe Vanda Gomes, 34, conta que além de morar de frente para o Olodum, a avó de Elon é conselheira do bloco, o que torna a festa ainda mais especial. “É tradição. Como moro em frente, venho sempre. E trago ele, para aprender desde pequeno”, afirmou.

Ao contrário de Elon, essa é a primeira vez que Lázaro Vinicius, 9, vem curtir a saída do Olodum nas ladeiras do Pelourinho. Depois de passar pelo grupo, o menino disse que amou a apresentação. "Eu adorei. Foi maravilhoso! Tudo reciclável e muito criativo", disse, empolgado e fantasiado com materiais recicláveis. Também é a primeira vez da mãe Vanda Gomes, 34, que veio trazer o filho ao Circuito Batatinha e aproveitou para curtir o Olodum.

A secretária estadual de Cultura, Arany Santana, ressaltou a importância dos blocos-afros do Brasil. “Quem fez a educação e quem contou a história das nossas mulheres e dos nossos heróis ao longo dos tempos foram os povos afros. Muito me orgulha quando vejo o Olodum trazendo como tema a luta contemporânea da mulher”, disse.



Apoio

Enquanto o bloco descia as ladeiras, a Casa do Olodum era palco para a política baiana. O governador Rui Costa esteve presente no local e destacou a importância do patrocínio à blocos culturais. “Aqui no Pelourinho está a raiz do Carnaval da Bahia, onde ele nasceu com seus ritmos, seus tambores. É preciso que a gente mantenha vivas todas as formas de manifestações no carnaval. A grande marca do Carnaval da Bahia é a diversidade, e nós temos que abrir portas pra que essa diversidade se manifeste”, afirmou.

Desfile nas ladeiras do Pelô reúne multidão apaixonada

(Foto: Mauro Akin Nassor)

Nesta sexta-feira, o prefeito ACM Neto anunciou o aporte de R$ 1 milhão para 39 blocos afro e afoxés. Representando o município, o secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, esteve presente na Casa do Olodum e destacou o aporte para que a entidade se apresente sem cordas. “Conseguimos articular um apoio à entidade Olodum, inclusive ajudando para que eles consigam se apresentar sem cordas na terça-feira de Carnaval, às 12h30. Nesse cenário que se apresenta, nada melhor do que mostrar que as entidades afros têm potencialidade para se apresentar como individual e arrastar multidões”, afirmou.

Completando a agenda no Carnaval, o bloco-afro também se apresenta às 23h15 desta sexta (9) no Campo Grande, domingo (11) na Barra-Ondina, abrindo o circuito, às 16h e na terça-feira (13) sem cordas na Barra, às 12h30.