Homens armados assaltam panificadora no Rio Vermelho

Caso aconteceu no início da tarde deste domingo (24), na Pãozinho do Céu

Um grupo de homens armados invadiu e assaltou a panificadora Pãozinho do Céu, localizada na rua Macaúbas, no Rio Vermelho, por volta das 12h10. Segundo a polícia, o crime foi cometido por três pessoas, que roubaram pertences de quem estava no local.

Em contato com o CORREIO, a equipe da empresa não quis comentar a situação.

Panificadora Pãozinho do Céu fica na Rua Macaúbas, no Rio Vermelho

(Foto: Reprodução)

Segundo o Centro Integrado de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os suspeitos fugiram em um carro Chevrolet Celta, cor prata, com placa ainda não identificada. Policiais fizeram rondas para tentar localizar os criminosos, mas até a publicação da reportagem, ninguém havia sido preso.