Homens são presos suspeitos de homicídios e tráfico de drogas

Segundo a polícia, eles atuavam na região de Cajazeiras

Dois homens foram presos suspeitos de integrarem a quadrilha de Adailton Santos Soares, o Dal, que atua na região de Cajazeiras. Jackson Ferreira do Sacramento, o Toco, e Adson Jesus da Silva, o Rato, também são suspeitos de envolvimento na morte de Diego Nunes da Paz, ocorrida em fevereiro do ano passado. O homem teria tido uma discussão com um dos criminosos da quadrilha e, por isso, foi torturado e assassinado.

Jackson e Adson foram presos na terça-feira (26) e quarta-feira (27), em Cajazeiras, depois de que os mandados de prisão temporária deles foram expedidos pela Justiça. Segundo a polícia, Adailton e outro homem, identificado como Emerson Souza dos Santos, o Zeca Negão, também participaram da tortura e do assassinato de Diego. Eles também já foram presos.

As prisões de Jackson e Adson foram realizadas por investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O delegado Guilherme Machado, coordenador da 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/Central), informou que o grupo é investigado por envolvimento em, pelo menos, mais três mortes.

“Há indícios de que eles também são responsáveis pelas mortes de Francisco Ricardo Rodrigues Feitosa, Juventino de Lima Brandão e Wilson Venâncio Jesus de Oliveira. Todos esses crimes ocorreram entre 2016 e 2017”, contou Machado.

Segundo a polícia, Dal seria líder do tráfico na região (Foto: divulgação/ SSP)

Líder

Adailton Santos Soares, 25 anos, o Dal, é apontado como líder do tráfico de drogas em Cajazeiras e na localidade de Jaguaripe. Ele foi preso em março deste ano por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/ Rondesp Central) em um matagal localizado entre os bairros de Jaguaripe e Fazenda Grande II.

Na época, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que ele estava sendo procurado pela polícia por ter participação em vários homicídios nos dois bairros. Com ele foram encontrados 70 kg de maconha prensada, um fuzil, uma faca, um frasco de fermento em pó e um aparelho celular.

Quando ele foi preso, a SSP tinha registrado 46 assassinatos em Cajazeiras, entre janeiro e março de 2017, contra 21 ocorridos no mesmo período de 2016. Foi quase uma morte a cada dois dias, um aumento de 119% de um ano para outro. Segundo a polícia, a briga entre traficantes foi o principal motivo do crescimento de crimes violentos na região.