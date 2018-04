Horas após ganhar liberdade em Salvador, bandido é preso com metralhadora

Suspeito de homicídios, ele foi detido no final de 2017 com um revólver

Criminoso havia deixado a cadeia pela manhã (Foto: Divulgação/SSP)

João Batista Neto foi preso no bairro de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta quinta-feira (19), após ser flagrado com uma metralhadora calibre 9mm, justamente no dia em que recebeu a liberdade provisória da prisão, efetuada em dezembro do ano passado.

De acordo com a polícia, uma equipe da Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi) faziam rondas no bairro, quando foi acionada sobre um grupo de criminosos que estavam armados na localidade. João Batista e mais quatro homens foram encontrados na Rua Ligia Bonfim.

Além da metralhadora, também encontraram com o criminoso meio quilo de maconha (tablete e trouxas), cartuchos e munições de diversos calibres, além de uma balança.

João Batista, Alexandre dos Santos Vilas Boas, Douglas Rafael Marques Pereira, Ana Paula Sousa Silva e Luana Rosa dos Santos foram apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

João foi preso em 2017 após ter sido encontrado com um revólver calibre 38. Segundo a polícia, ele também é suspeito de diversos homicídios.