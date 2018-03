Hospital Municipal recebe currículos até esta quarta (21)

São 681 vagas de emprego para 67 cargos; saiba mais

A Santa Casa de Misericórdia recebe até a quarta-feira (21) inscrições para o processo seletivo para contratar 681 profissionais (veja quadro de vagas abaixo) para trabalhar no Hospital Municipal de Salvador, construído pela prefeitura em Cajazeiras e que será administrado pela Santa Casa.

Os interessados devem cadastrar currículo, exclusivamente via internet, através do site https://www.santacasaba.org.br/hms. A Santa Casa informou que será considerado apenas um cadastro por pessoa e, havendo duplicidade, o primeiro curriculo enviado que valerá. Os valores dos salários não foram divulgados.

O maior número de vagas é para técnico de enfermagem (160) e enfermeiro (72).

Os candidatos serão avaliados em etapas classificatórias e eliminatórias: análise curricular, prova de conhecimentos teóricos, entrevista, exames médicos admissionais e entrega de documentação exigida. As provas de conhecimentos gerais e específicos terão questões objetivas, sendo considerados aptos para fins de classificação, os candidatos que atingirem seis pontos.

O resumo do contrato de gestão do Hospital Municipal de Salvador pela Santa Casa de Misericórdia foi publicado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (14).

De acordo com o documento, a Santa Casa de Misericórdia ficará responsável pelo planejamento da gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde e dos bens patrimoniais do Hospital Municipal nos próximos cinco anos.

Inauguração

Localizada na Boca da Mata, região administrativa de Cajazeiras, a estrutura será inaugurada no dia 29 de março, dia do aniversário de 469 anos da cidade. A obra está 100% concluída e passa agora pela fase final de instalação dos equipamentos e mobiliários.

Com funcionamento 24 horas, o primeiro Hospital Municipal de Salvador, segundo divulgado pela prefeitura, atenderá casos de urgência, emergência e ambulatoriais. O hospital receberá pacientes regulados e por demanda aberta, utilizando a classificação de risco. Apenas na unidade de emergência, a estimativa é que sejam atendidos 1,2 mil pacientes por mês.

Já no ambulatorial de egressos e Hospital Dia, no mesmo período, devem ser realizadas 60 mil consultas, procedimentos e exames. A estrutura conta ainda com serviço social, pré-consulta de enfermagem, agência de transfusão sanguínea, laboratórios de análises clínicas, serviços de imagem, heliponto e base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leitos

O hospital contará com 210 leitos, sendo 30 de UTI (adulto e pediátrica), 150 de clínica médica cirúrgica e 30 de clínica pediátrica. Na ala de urgência e emergência, haverá 26 leitos de observação para adultos, sete leitos de observação pediátrica e 22 poltronas para aplicação de medicamentos. A área também contará com salas de curativo, aplicação de gesso e estabilização; quatro boxes de reanimação de vida e oito leitos similares ao de terapia intensiva.

Na unidade hospitalar também terão consultas médicas em diversas especialidades: cirurgia geral e pediátrica, traumatologia, pediatria, clínica médica, neurologia, cardiologia e ortopedia. Porém, elas estarão restritas aos egressos dos atendimentos de urgência e emergência do próprio hospital.

Lá será o único hospital público da cidade com capacidade de atendimento de urgência e emergência a superobesos. Duas camas da UTI adulto suportarão pacientes de até 300 kg. Outra novidade será a criação de oito leitos para pacientes psiquiátricos (quatro na emergência e quatro na enfermaria).

Veja quadro de vagas: