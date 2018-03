Hospital municipal recebe os primeiros pacientes às 19h do dia 04 de abril

Estrutura terá funcionamento completo no dia 30 de abril.

O Hospital Municipal de Salvador, em Boca da Mata, região de Cajazeiras, recebe os seus primeiros 30 pacientes no dia 30 de abril, às 19h. Estes pacientes serão encaminhados do Samu metropolitano ou da regulação municipal e estadual, com pacientes vindo das UPAs.

A cada dia, serão abertos mais 30 leitos para pacientes até o seu pleno funcionamento, no dia 30 de abril, quando 500 pacientes poderão ser atendidos por dia somente na urgência e emergência. Assim, no dia 5 de abril terão 60 leitos disponíveis, 90 no dia 6 e assim por diante.

Hospital passa a funcionar plenamente no dia 30 de abril. (Foto: Valter Pontes/ Divulgação PMS)

No dia 09 de abril começa a funcionar o ambulatório, atendendo em consultas especializadas aqueles que já receberam alta do hospital. A partir do dia 30, o setor de emergência começa a atender por demanda espontânea, ou seja, as pessoas poderão ir por seus próprios meios até a unidade e ser atendidas. “ Esses 25 duas são uma fase de adaptação, avaliaçåo e treinamento até a última semana de abril, quando começa funcionar completamente”, explicou o prefeito ACM Neto.

Grande presente

Apresentado como o maior presente para a capital baiana em seu aniversário, o Hospital Municipal de Salvador apresenta números enormes. São 20.000 m² de área construídas, 280 leitos, dez especialidades médicas, seis salas de cirurgia, heliponto, ambulatórios. A capacidade é por mês para mil internamentos, três mil consultas para o ambulatório de egressos e hospital dia, 13 mil exames e 500 cirurgias.

"A gente espera preservar milhares de vidas soteropolitanas, que vão ter que esperar menos na regulação A decisão de investir R$ 120 milhões neste equipamento vai ao encontro dessa demanda enorme de cirurgias e procedimentos de alta complexidade que existe em Salvador ", disse o prefeito.

Segundo o Secretário de Saúde de Salvador, José Antônio Rodrigues Alves, a rede municipal conta com 210 leitos em UPAs e PAs com pacientes aguardando transferência para unidades hospitalares. "Então existe um anseio da população para que essa transferência aconteça mais rapidamente", disse.

"Temos necessidade de ampliação dos leitos públicos de urgência e emergência na capital, principalmente na área de retarguada. Houve uma redução de leitos públicos na cidade, principalmente com o descredenciamento de unidades credenciadas", apontou o gestor, lembrando que só o Hospital Espanhol, fechado desde 2014, tinha cerca de 100 leitos conveniados com o SUS.

Cajazeiras

"É uma região muito grande de Salvador que ressentia um equipamento desse porte. A região do centro conta com o HGE, a região do Subúrbio tem o Hospital do Subúrbio e essa grande região de Cajazeiras não tinha nenhum equipamento deste porte", apontou Neto, lembrando que o governo do Estado tinha prometido construir uma UPA na região da BR-324, mas desisitiu.

Segundo o secretário de saúde, o distrito sanitário de Cajazeiras é um dos que mais cresce na cidade e hoje conta com 250 mil pessoas. Neto destacou ainda que a região é bem conectada com outras partes da cidade, com ligações para a BR-324 e Paralela, com a Avenida Dois de Julho, Via Regional e Estrada Velha do Aeroporto.

Ineditismo

Além de suprir a própria demanda da cidade por leitos de internamento, o Hospital Municipal de Cajazeiras atende a várias outras necessidades da capital. Por isso é um verdadeiro presente para os soteropolitanos. O Hospital será o único público da cidade com capacidade de atendimento de urgência e emergência a superobesos. Duas camas da UTI adulto suportarão pacientes de até 300 kg. Outra novidade será a criação de oito leitos para pacientes psiquiátricos (quatro na emergência e quatro na enfermaria).