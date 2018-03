Hotéis de Salvador terão queima de Judas e até ceia na Semana Santa; veja atrativos

CORREIO traz listas de opções para quem pretende ficar na cidade ou viajar

Fera Palace Hotel, no Centro, tem vista priveligiada para a Baía de Todos os Santos (Foto: AF/Divulgação)

O primeiro feriado prolongado depois do Carnaval está chegando e ainda tem quem não decidiu sua programação para aproveitar o período. Para além daqueles que irão cumprir o rito religioso da Semana Santa, de ir às igrejas e jejuar, ou até mesmo de ficar em casa com a família, têm as pessoas que planejam aproveitar o dia a mais de folga para fazer uma viagem durante o feriado esticado, que vai da Sexta-feira Santa, dia 30, até a Páscoa, no domingo (1º).

O feriadão de três dias pode impedir uma viagem para um destino mais distante, que poderá ficar para um dos próximos oito feriados nacionais de 2018, mas a 'saída' para a Semana Santa pode estar aqui mesmo em Salvador: para quem ainda não se programou e busca por opções próximas, os hotéis de luxo da capital oferecem pacotes promocionais para a data, incluindo, em alguns casos, a Ceia de Páscoa.

A expectativa de taxa de ocupação hoteleira para a cidade é de 65%, segundo estimativa do presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Silvio Pessoa. Ele explica que a época não tem tanta força de atração turística na capital e que neste ano o número não deve ser tão animador por conta da economia, que “apesar de ter mostrado um sinal de recuperação, ainda é muito lento”.

Presidente do Conselho Baiano de Turismo (CBTur), Roberto Duran explica que o poder aquisitivo das pessoas ainda não é suficiente para viagens mais longas durante períodos “mais mornos” como a Páscoa.

“A Semana Santa não tem nenhum evento diferenciado ou inovador para despertar o interesse do turista. Por isso a Semana Santa será morna na capital”, comentou.

De acordo com ele, a incidência de feriados prolongados facilita o turismo de lazer, mas inibe o de negócios, que corresponde por boa parte da taxa de ocupação da capital.

Para atrair turistas e soteropolitanos, os hotéis de Salvador oferecem desde piscina, academia, TV à cabo até atividades voltadas à Páscoa, como queima de Judas e almoço especial com cardápio adaptado para a Semana Santa.

Confira lista de 10 hotéis e suas ofertas para o feriadão (30 à 1º):

Hotel Devile - Itapuã: O hotel Deville Prime Salvador, localizado na praia de Itapuã, oferece almoços especiais e hospedagens durante o período. O apartamento duplo da categoria luxo para duas pessoas e duas crianças de até 12 anos está no valor de R$ 299 mais taxas. Além da piscina, espaço kids, quadra de tênis e pista de caminhada, almoços com cardápios especiais serão oferecidos na Sexta-feira Santa (30) e no domingo de Páscoa (1º). O valor do almoço na sexta é de R$ 73 por pessoa mais taxas e no domingo é de R$ 90 por pessoa mais taxas. As bebidas serão cobradas à parte. Atividades recreativas acontecerão no local supervisionadas por recreadores. Mercure Pituba: O Mercure Pituba oferece duas diárias no quarto Standard com café da manhã, almoço para duas pessoas e a oportunidade de sair mais tarde do hotel de graça, com late check out free até 16h por R$ 490 mais 5% de ISS. O local irá oferecer almoço especial para a Semana Santa que sairá por R$ 65 por pessoa. Wish Hotel da Bahia - Centro: O Wish Hotel da Bahia, antigo Sheraton, oferece almoço buffet de Páscoa no Domingo, late check out até 17h, uma criança de até 12 anos de graça e café da manhã incluso na diária por R$ 670. Caso a pessoa opte por ficar 3 noites, o valor passa para R$ 920 na suíte superior. O valor pode chegar até R$ 2.300 por 3 noites na suíte executiva. O pacote especial vale para o dia 29 até 01º. Gran Hotel Stella Maris - Praia do Flamengo: O hotel oferece programação de lazer para adultos e crianças todos os dias e programação especial para a Semana Santa, incluindo show de mágico, show folclórico, queima de Judas, voz e violão e muito mais. O apartamento duplo standart com café da manhã tem tarifa de R$ 442 por dia, totalizando R$ 884 para entrada na sexta-feira e saída no domingo. Existe opção de apartamentos com vista para a cidade, vista lateral para o mar ou piscina e vista frontal para o mar e piscina. A pessoa poderá optar por tarifa com café da manhã, duas refeições ou três. Fera Palace Hotel - Centro: O hotel oferece duas diárias para duas pessoas por R$ 890 no quarto superior, com uma cama de casal ou dois de solteiro. O quarto é duplo e tem incluso café da manhã. A hospedagem dá acesso à piscina, academia, transfer para aeroporto, serviço de quarto, estacionamento privativo, bar e Wi-Fi gratuito. Há a possibilidade de estadia em quartos com cama queen, king ou double; no quarto há um minibar, despertador com bluetooth speaker e carregador USB duplo para carga de celular. O almoço no hotel sai por R$ 59 por pessoa mais 10% de serviço com entrada, prato principal e sobremesa. Mercure Salvador Boulevard - Av. Tancredo Neves: O hotel oferece quarto para duas pessoas a partir de R$ 401 sem café da manhã. Dentre as especificidades do quarto estão varanda, TV, canais a cabo, secador de cabelo para o quarto duplo standard. Caso a pessoa queira tomar café da manhã no local, o valor de R$ 37 será adicionado. Para hospedagem para uma pessoa, o valor sai por R$ 381,04. Fiesta Bahia Hotel - Pituba: A hospedagem em dois dias no hotel no quarto luxo sai por R$ 473,10. O quarto inclui ar-condicionado, TV com canais a cabo, frigobar, Wi-Fi gratuito e acessibilidade para cadeira de rodas. Pestana Convento do Carmo - Centro: O hotel Pestana Convento do Carmo oferece o quarto deluxe com cama de casal ou duas de solteiro por R$ 719,60 com café da manhã. A oferta inclui Wi-Fi gratuito, ar-condicionado, frigobar, canais a cabo e guarda-roupa. Sol Barra - Barra: O apartamento duplo standart com café da manhã incluso sai por R$ 548 para duas pessoas durante o período. Há a disponibilidade para apartamentos com vista cidade/interna ou para vista lateral do mar. A pessoa poderá optar por duas ou três refeições, com valores não inclusos. Sol Victoria Marina - Corredor da Vitória: No Sol Victoria Marina, o apartamento duplo standart com café da manhã incluso sai por R$ 446 para dois dias de hospedagem. O hotel conta com o Mahi Mahi. Há a disponibilidade de apartamentos standard com vista cidade e superior com vista para o mar.

***

Dez opções fora da cidade

Além dos destinos por dentro de Salvador, muitos baianos vão curtir o feriadão da Semana Santa em locais fora da capital. O CORREIO listou 10 destinos mais procurados pelos baianos nos principais sites de venda de hospedagem e passagens.

A lista abaixo foi feita com base em dados das agências Maximilha, Booking.com, Kayak, Decolar.com e CVC.

Porto Seguro

A opção mais barata para viajar a Porto Seguro, no sul do estado, está disponível na companhia aérea Azul por R$ 2.824,00 para duas pessoas, ida e volta. O visitante sai de Salvador às 23h50 e chega no aeroporto da cidade às 00h50. Na volta existem duas opções: a primeira alternativa é embarcar às 9h com escala em Belo Horizonte por 1h45 e desembarque em Salvador às 13h45, ou deixar Porto Seguro às 11h30 com duas paradas em BH por 1h45 e em Feira de Santana por 30 min, pousando em Salvador às 17h20.

Já para hospedagem, a melhor alternativa é ficar na Aldeia do Sol. A diária sai por R$ 710 para dois adultos por noite. O hotel dispõe de wi-fi gratuito no lobby, piscina, além de ar condicionado nos quartos. Ele fica de frente para o mar, a 2km do Centro Histórico e Cultural da cidade. O check-in deve ser feito às 14h e a saída às 12h.

Itacaré

Para chegar a Itacaré, o mais barato é viajar de ferry até o Terminal de Bom Despacho, por R$ 6,70 a passagem. De lá, o turista pode pagar uma passagem de R$ 44 para chegar a Itacaré. O lugar mais econômico para se hospedar é na Pousada Portal do Sol. A diária fica a R$281,39 para dois adultos por noite. O hotel fica a 0,5 km do Centro da cidade, tem Wi-Fi gratuito e café da manhã incluso.

Natal (RN)

A opção mais barata é embarcar pela Azul com voo saindo de Salvador às 00h30 com escala em Recife que dura 16h20. O turista só chega em Natal às 19h15. Na volta, ele pode sair de Natal às 11h25 com escala em Recife de 55 minutos e chega na capital baiana às 14h45. O valor gasto nas duas passagens, de ida e volta, fica em R$ 2.808.

A melhor opção de hospedagem é o Holiday Inn, localizado na avenida Sen. Salgado Filho. O local oferece nos quartos uma cama kin-size, com wi-fi gratuito. A diária fica por R$ 291,84 para duas pessoas por noite.

São Paulo (SP)

O voo mais barato com direção a São Paulo está disponível na Latam, por R$ 1.771 para duas pessoas, ida e volta. O voo sai de Salvador às 17h45 e segue direto para a capital paulista, chegando no destino final às 20h25, em Congonhas. Na volta, o turista sai de São Paulo no Aeroporto de Guarulhos às 13h15 e chega em Salvador às 1h35.

A melhor opção de hospedagem é o Hotel Dan Inn Planalto. Ele fica localizado na região central da cidade, a 500 metros da Estação do Metrô Luz. A diária custa R$ 310 por noite para duas pessoas. O local dispõe de ar-condicionado e TV a cabo. O check-in é feito às 14h, com saída às 12h.

Fortaleza (CE)

O voo mais barato está disponível na Avianca por R$ 1.558, duas passagens de ida e volta, para dois adultos. O embarque é feito às 13h35 e chega em Fortaleza às 15h10. Na volta sai da capital do Ceará às 16h e chega em Salvador às 17h35.

Já quando o assunto é hospedagem, a melhor opção é o Holiday Inn. A diária custa R$ 233 para dois adultos. Os quartos dispõem de cama king-size, Wi-Fi gratuito e TV 40'.

Recife (PE)

A opção mais barata de voo está presente na Avianca. Ele sai de Salvador às 9h40 e chega no Recife às 11h. Além disso, o turista ainda tem a opção de sair às 14h e chegar às 15h20, ou sair às 21h05 e chegar na capital de Pernambuco às 22h25. Na volta a alternativa mais barata é sair às 7h45 e chegar na capital baiana às 9h10. As passagens custam ao todo para duas pessoas, ida e volta, R$ 1.231.

O hotel é o Mar Hotel Conventions, que sai R$ 408 por diária para dois adultos. Ele fica localizado no bairro de Boa Viagem, a cerca de 3km do aeroporto. Tem Wi-Fi gratuito e café da manhã incluso.

Balneário Camboriú (SC)

Para chegar em Balneário, em Santa Catarina, o turista deve viajar de avião até o Aeroporto Internacional de Navegantes, que fica distante 16 km do destino final. Chegando lá, o viajante pode ir até Balneário de táxi, ônibus ou translados ligados ao próprio aeroporto.

O voo mais barato para Navegantes está na Avianca. Ele sai de Salvador às 11h40 com escala em São Paulo de 3h30, chegando em Santa Catarina por volta das 19h. Na volta sai de Navegantes às 9h55, com escala novamente em São Paulo de duração de 1h25, e chega na capital baiana às 15h05. O custo das passagens para dois adultos, ida e volta, ficam por R$ 3.035.

A melhor opção de hotel é o H Praia Hotel, localizado no centro de Balneário Camboriú, a apenas 140m da praia. O café da manhã está incluso, além de piscina, tv a cabo, ar-condicionado e wi-fi grátis. O check-in é feito às 14h e a saída às 11h.

Rio de Janeiro (RJ)

A melhor opção de voo é na Avianca, por R$ 1.747, com duas passagens de ida e volta para dois adultos. O embarque é feito em Salvador às 12h55, com previsão de chegada no Aeroporto Internacional Galeão Antônio Carlos Jobim às 15h10. Também há horários disponíveis saindo da capital baiana às 15h10 e chegando no Rio às 17h25, ou ainda saindo de Salvador às 18h15 e chegando no Rio de Janeiro às 20h30. Na volta a opção mais barata é uma só: sair do Rio às 8h50 e chegar em Salvador às 10h55.

Na hospedagem, a melhor alternativa é passar os dias no Hotel Atlântico Tower, no centro do Rio. A diária fica em R$ 300 para dois adultos. O café da manhã está incluso, além de dispor de piscina, quarto adaptado para hóspedes com mobilidade reduzida e Wi-Fi gratuito. Ele também fica a 5 km do terminal rodoviário Novo Rio e a 12 km do aeroporto do Galeão.

Morro de São Paulo

Para chegar em Morro de São Paulo, em Cairu, o viajante tem algumas opções. Ele pode fazer a travessia do ferry até Bom Despacho, por R$ 6,70 e pegar um ônibus no Terminal Rodoviário de Bom Despacho até Valença, por R$ 30. De lá, pegar um barco, por R$ 7,40 cada tíquete, e chega em Morro. No caso do barco, uma viagem a dois custa R$ 750. Já se optar por lanchinha, por R$ 14,65 a passagem, o valor sobe para R$ 779. Mas o turista também pode pegar um ônibus na Rodoviária de Salvador até Valença. A passagem custa R$ 55 e, ao chegar em Valença, será necessário viajar de barco ou lancha.

Para hospedagem em Morro, a opção mais econômica é ficar na Pousada Cajueiro. Ela fica a menos de 5 min a pé da praia, tem Wi-Fi gratuito e bar. O check-in é feito às 14h e a saída às 7h.

Arraial D'Ajuda

Para chegar em Arraial D'Ajuda o turista deve viajar de avião até o Aeroporto de Porto Seguro, que fica a poucos quilômetros do centro da cidade. O voo mais em conta está na Azul, que sai por R$ 3.716 duas passagens de ida e volta para dois adultos. O embarque é feito em Salvador às 23h50 e segue direto para Porto Seguro, chegando lá por volta das 00h50. Na volta há duas opções: sair de Porto às 9h com escala em Belo Horizonte de 1h45 e chegada em Salvador às 13h45. Ou saída de Porto Seguro às 11h30 com duas paradas em BH de 1h45 e Feira por 30 min para chegar na capital baiana às 17h20.

Após chegar no aeroporto, o viajante deve atravessar um rio em uma balsa no valor de R$ 3. Uma corrida de táxi entre o aeroporto e Arraial custa cerca de R$ 90. O turista também pode utilizar o terminal de ônibus do próprio aeroporto. Um táxi entre a rodoviária e a balsa que leva até a cidade custa cerca de R$ 20. No caso de carro de passeio, são cobrados cerca de R$ 11 em cada sentido pela travessia do rio. Quem mora na região deve apresentar um comprovante de residência, para o valor a ser cobrado cair pela metade.

O melhor lugar para ficar é a Pousada Casa Grande & Senzala. A diária fica por R$ 330 para dois adultos. O local fica a 450m da Praia de Mucugê. O hotel ainda dispõe de ar-condicionado, café da manhã incluso e serviços de massagem. O check-in é feito às 13h, com saída até às 11h.