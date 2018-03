Hyundai anuncia recall nos freios dos HB20 e HB20S

Problema está no ressecamento da válvula de controle de vácuo do servo freio

A Hyundai anunciou o recall de um dos modelos de carro mais vendidos no Brasil. Ao todo, foram convocados 6.737 unidades dos modelos HB20 e HB20S equipados com motor 1.0 turbo e câmbio manual. O problema está no ressecamento da válvula de controle de vácuo do servo freio.

De acordo com a fabricante, este ressecamento pode causar um endurecimento do pedal do freio, fazendo com que o motorista precise aplicar mais força no momento de frenagem do veículo.

A empresa informou ainda que é possível identificar o problema “caso o haja um ruído similar ao de um assovio na região do motor e oscilação da marcha lenta, indicada pelo ponteiro do RPM no painel.”

Para solucionar o problema, a Hyundai irá fazer a avaliação da válvula de controle de vácuo do servo freio. Se não houver danos, será aplicado um isolador térmico na peça. Ou, se necessário, a substituição da peça já com o isolador térmico.

Com chassis (não sequenciais) de 9BHBG51BAGP561697 a 9BHBG51BAJP870541, as unidades envolvidas nesta convocação foram fabricadas entre 28 de janeiro de 2016 a 05 de fevereiro deste ano. O serviço será feito de forma gratuita e o tempo para inspeção é de aproximadamente 30 minutos.