Ian Somerhalder retorna como vampiro em nova série da Netflix

Após sucesso na série The Vampire Diaries, Somerhalder faz protagonista em trama que engloba suspense e política

Um ano após o desfecho da série romântica The Vampire Diaries, o ator Ian Somerhalder retorna ao universo dos vampiros em uma nova produção original da Netflix. De acordo com a revista norte-americana The Hollywood Reporter, a trama atual é baseada no livro V-Wars, do autor Jonathan Maberry. Ian, que interpretou por 8 anos o vampiro Damon Salvatore em The Vampire, agora será Dr. Luther Swann, o protagonista da série do streaming.



Menos focada em relacionamentos amorosos, a trama apresenta o protagonista ingressando em um universo de horrores quando uma misteriosa doença transforma seu melhor amigo, Michael Fayne, em um predador assassino que se alimenta de outros seres humanos. À medida que a doença se espalha e mais pessoas são transformadas, a sociedade se divide em lados opostos, colocando os humanos contra os vampiros. Swann corre contra o tempo para entender o que está acontecendo, enquanto Fayne se torna o poderoso líder subterrâneo dos vampiros.



Apesar de relações românticas pouco citadas, os laços humanos não serão pouco explorados, já que a amizade e os ângulos mais pessoais de ambos os personagens são enfoques da trama, que traz a guerra ficcional como metáfora para questões humanas e políticas presentes na atualidade.



A produção já conta com 10 episódios autorizados pela Netflix. Os criadores de Missing, William Laurin e Glenn Davis, serão os showrunners, enquanto o próprio Somerhalder assina a direção, ao menos no primeiro episódio. "Nós não poderíamos ter sonhado com uma escolha melhor do que Ian Somerhalder para trazer sua profunda compreensão sobre este gênero para liderar o elenco de V-Wars como Dr. Luther Swann e atuar como uma força criativa na série, bem como dirigir esta temporada", anunciou David Ozer, presidente da IDW Entertainment, que co-produzirá a série com a Netflix.