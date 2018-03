Ida de Arthur Maia para o DEM é dada como certa

Jairo Costa Júnior, com Luan Santos

A filiação do deputado federal Arthur Maia (PPS) no Democratas já é dado como certa. As articulações são conduzidas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), pré-candidato ao Palácio do Planalto, que quer o relator da Reforma da Previdência entre seus ministros em caso de vitória nas eleições, segundo parlamentares baianos. Maia, que preside o PPS no estado, confirma que há um convite do DEM, mas nega acerto. “Estou analisando, não tem nada definido. Se eu saísse do PPS, seria para um partido grande”, diz.

De olho na jogada

A eventual saída dele mexe no jogo de poder da legenda. O deputado estadual Soldado Prisco acredita que a saída de Maia é especulação, mas, caso se confirme, vai pleitear o comando da sigla. “A única pessoa que abriria mão é Jocevel Rodrigues (vereador), pela história no partido”, pondera, ressaltando que o PPS“continuará forte caso o presidente saia. Joceval, por sua vez, contou que não teve contato com Maia nos últimos dias e que “desconhece o boato”.

Que viagem

Os deputados federais da Bahia gastaram mais com passagens aéreas em 2017 comparado ao ano anterior. Em todo o ano passado, eles utilizaram R$ 3,6 milhões da cota parlamentar para comprar bilhetes, contra R$ 3,1 milhões em 2016. O aumento foi de 15,8%, cerca de cinco vezes acima da inflação acumulada no ano passado, que foi de quase 3%. Quem lidera o ranking dos mais gastadores é a deputada Alice Portugal (PCdoB), com R$ 147,8 mil, seguida por Valmir Assunção (PT), que usou R$ 141,9 mil. Em terceiro aparece Erivelton Santana (PEN), com R$ 131,7 mil. Quem menos comprou passagens com recursos da cota foi João Gualberto (PSDB), que utilizou R$ 9,5 mil.

Sinal verde

O Ministério da Saúde fechou contrato de compra de 100 mil testes rápidos para detecção de febre amarela produzidos pela Bahiafarma, em parceria com a companhia sul-coreana GenBody. Os detalhes do negócio estão publicados no Diário Oficial da União de hoje. Trata-se da primeira venda dos kits desenvolvidos no laboratório público do governo do estado, único no mundo capaz de detectar rapidamente a presença do vírus da doença em humanos.

Renovação

O presidente do Fundo Nacional de Educação, Sílvio Pinheiro (DEM), está sendo cotado para disputar o Senado na eventual chapa do prefeito ACM Neto (DEM) ao governo. A possibilidade foi debatida ontem em reunião com aliados em Brasília. O nome dele também é especulado para assumir o Ministério da Educação caso o titular da pasta, Mendonça Filho (DEM), deixe o cargo para disputar o governo de Pernambuco.

Nova derrota

O Ministério Público estadual entrou com uma ação na Justiça pedindo o afastamento do prefeito de Jaguarari, Everton Carvalho Rocha (PSDB). Ele foi denunciado por crime político e administrativo. Rocha já havia sido cassado pela Câmara Municipal, mas a decisão foi anulada por uma liminar do Tribunal de Justiça.

"Este é um dia de celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres e também de reforçar nossa luta pela igualdade Marta Rodrigues", vereadora de Salvador, do PT, ao participar da inauguração do painel com fotos de todas as integrantes da bancada feminina atual e ex-vereadoras da Câmara Municipal

Pílula

Representação - No Dia Internacional da Mulher, celebrado ontem, as bancadas femininas na Assembleia e na Câmara ressaltaram a luta pela maior representação nos espaços de poder. Ambas as casas contam com oito mulheres. No Legislativo estadual, a proporção é de 12,6%; no municipal, de 18,6%.