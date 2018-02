Idosa que levava oferenda para Iemanjá morre após barco virar

O acidente aconteceu na praia de Buraquinho

Uma idosa de 81 anos morreu no fim da tarde de sexta-feira (2) depois que o barco onde estava virou, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela participava dos festejos de Iemanjá na Praia de Buraquinho e tinha ido fazer uma oferenda.

De acordo com o Centro Integrado de Comunicação das Polícias Civil e Militar (Cicom), a embarcação onde Eunice Menezes Oliveira estava naufragou devido a fortes ondas. Segundo a prefeitura de Lauro de Freitas, o barco adernou próximo à praia. Além dela, outras cinco pessoas estavam na embarcação.

Eunice não participava do cortejo oficial – que, naquele momento, já tinha voltado à praia. Ainda de acordo com a prefeitura, as vítimas foram socorridas imediatamente pelos salva-vidas e retiradas do mar. Eunice recebeu os primeiros socorros ainda na praia e foi encaminhada ao Hospital Menandro de Faria. Segundo a polícia, ela deu entrada na unidade de saúde por volta de 17h, já sem sinais vitais.

Em nota, a prefeitura de Lauro de Freitas lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família de Eunice. A prefeitura informou que enfermeiros do município também prestaram atendimento às vítimas no local e que disponibilizou apoio à família de Eunice.

Confira o posicionamento da prefeitura de Lauro de Freitas na íntegra

A Prefeitura de Lauro de Freitas se solidariza com a família de Dona Eunice Menezes Oliveira, 81 anos, e lamenta, profundamente, o acidente ocorrido no final da tarde desta sexta-feira (2), na Praia de Buraquinho. Dona Eunice, moradora de Cosme de Farias, em Salvador, e outras cinco pessoas estavam em um barco que adernou próximo à praia. Foram imediatamente socorridas pelos salva-vidas e retiradas do mar. Dona Eunice recebeu os primeiros socorros no local e depois foi encaminhada ao Hospital Menandro de Faria onde faleceu. Além dos salva-vidas e enfermeiros do município que prestaram atendimento às vítimas no local, a Prefeitura disponibilizou todo apoio à família de Dona Eunice.