Idoso morre afogado no Porto da Barra

Segundo testemunhas, vítima ficou presa na própria rede de pesca

Um idoso morreu afogado na manhã deste domingo (4), no Porto da Barra, em Salvador. De acordo com a Central de Polícia, o afogamento ocorreu por volta de 6h45. A vítima teve a morte confirmada, ainda na areia da praia, por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Segundo o estudante Marcus Vinícius Oliveira, 19 anos, o homem aparentava ter 60 anos e estava sozinho no momento em que entrou no mar. "Foi tudo muito rápido. Ele entrou com as redes de pesca e, pouco depois, um rapaz que estava na praia viu que ele estava boiando no mar, preso", contou ao CORREIO.



A testemunha disse, ainda, que ele era morador do bairro de Boca da Mata. "A praia estava relativamente vazia, tinha umas 50 pessoas, porque teve uma luau ontem. Foi horrível, ele chegou a espumar ainda, mas o pessoal que estava na praia já tirou ele do mar bem mal", lembrou.



Conforme relato do estudante, não havia salva-vidas no local. "Fizeram respiração boca a boca nele, massagem, mas não teve jeito. O Samu demorou, e quando chegaram, o socorrista desceu na maior tranquilidade, nem parecia que tinha alguém ali dependendo dele. Revoltante", lamentou Marcus.



O corpo do idoso permanecia no local até às 8h. O CORREIO tentou contato com o Samu mas não obteve retorno.