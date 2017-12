Iggy Azalea divulga clipe sem cortes com Anitta

Vídeo foi divulgado após repercussão internacional do clipe brasileiro de Vai Malandra

Foi divulgado nesta segunda-feira (25), no canal do YouTube da cantora australiana (de carreira americana e internacional) Iggy Azalea, a versão integral e sem censuras do clipe e da música Switch, fruto da parceria entre a artista com a cantora brasileira Anitta.



O vídeo é marcado por diversas cenas conjuntas entre as duas celebridades, nas quais ambas dançam, interagem e cantam simultaneamente. O clipe ainda conta com cenas solos de Anitta, tanto no vocal como imageticamente. O trabalho chama atenção pelo visual tropical, que formula metáforas sobre o interior selvagem que as cantoras explicitam na letra da canção.



A parceria entre as duas artistas estava desaparecida do YouTube desde o último mês de maio, quando uma versão inacabada do clipe vazou e acabou rodando nas redes sociais. Na época, especulou-se uma tensão entre as duas cantoras, já que as aparições de Anitta eram basicamente nulas. Os comentários, em geral, afirmavam que Azalea teria esnobado a colega brasileira. Na mesma época, a artista chegou a remover fotos em que aparecia ao lado de Anitta da sua conta no Instagram. Após, Iggy alegou que a conta não era administrada por ela.



A liberação do clipe oficial da parceria surgiu, coincidentemente, após o sucesso internacional do mais recente clipe de Anitta, para a canção Vai Malandra. A superprodução brasileira, custeada, em partes, pela própria Anitta, chegou a ser um dos assuntos mundiais mais comentados do Twitter. Confira o clipe protagonizado pelas cantoras: