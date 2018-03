IGHB promove curso sobre a evolução urbana de Salvador 

Capacitação é gratuita

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia promove desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23) o curso “Salvador, evolução urbana, eventos históricos e condicionantes naturais”. Com carga horária de 20 horas, as aulas acontecem no período da tarde, das 14h às 18h, com direito a certificado.

O curso será ministrado pelo historiador e mestre em geologia, Rubens Antonio Filho. As propostas são: mostrar a associação entre as formas do relevo, suas propriedades, condicionamentos, a urbanização e a História de Salvador; permitir a compreensão da geomorfologia de Salvador, da sua escarpa da falha, seus antigos rios, como foram condicionadas e se deram as modificações urbanas de Itapuã a Barra, e desta à Jequitaia; associar suas configurações a eventos históricos, permitindo uma melhor compreensão destes.

Rubens Antonio é historiador e mestre em geologia. Servidor público, atua como geólogo, paleontólogo e historiador, no Museu Geológico do Estado da Bahia, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, respondendo por questões relacionadas à Mineralogia, à Geologia, à Paleontologia e à História Geológica e da Mineração.

s inscrições podem ser feitas diretamente pelo site www.ighb.org.br , pelo telefone 71 3329 44/63 ou na sede da entidade: Avenida Joana Angélica, 43 – Piedade. O Instituto é apoiado pelo programa Ações Continuadas a Instituições Culturais, iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) através do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA).

Programação do curso:

19 de março de 2018, das 14h às 18h

- A origem dos terrenos soteropolitanos – uma longa história

- Geomorfologia de Salvador

- A escarpa da falha de Salvador

- “Alto de Salvador”

- A zona intermediária entre o alto e a planície litorânea oceânica

- O sistema de vales e drenagens

- A Planície litorânea ou Margem costeira atlântica

- Baía, mar, oceano

20 de março de 2018, das 14h às 18h

- As modificações urbanas de Itapuã à Barra

21 de março de 2018, das 14h às 18h

- As modificações urbanas da Barra à Castro Alves

22 de março de 2018, das 14h às 18h

- Primeiro povoamento e Fundação

- As modificações urbanas da Castro Alves à Calçada e Liberdade

23 de março de 2018, das 14h às 18h

- Eventos históricos condicionados pela geomorfologia

- Primeiro povoamento e Fundação

- Os ataques holandeses de 1624 e 1638

- A Guerra de Independência

- A rebelião Malê.Sobre o ministrante: