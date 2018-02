Igreja cenário do filme Pagador de Promessas será reaberta

O templo ficou 16 anos fechado e foi inteiramente restaurado

Após passar 16 anos fechada a Igreja Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, no Pelourinho, será reaberta na segunda-feira (5). O templo ficou conhecido mundialmente depois de ser usado como cenário para o filme O Pagador de Promessas, em 1962, de Dias Gomes.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a igreja foi completamente restaurada, no âmbito do PAC Cidades Históricas, no período de três anos e meio, e custou mais de R$ 11 milhões.

As imagens também foram restauradas (Foto: Arquivo CORREIO)

Foram recuperados os bens móveis, móveis e integrados, e a imaginária da Arte Sacra. As estruturas de madeira dos altares mor e colaterais foram readequadas, além de feita a análise das trincas e rachaduras do altar-mor. Para evitar o deslocamento do solo, foram colocados 22 tirantes de aço para sustentar o templo.

Os azulejos do século XVIII, pintados à mão, e as imagens sacras foram restaurados um a um. De acordo com o Iphan, o tom azul original das portas foi encontrado embaixo de sete camadas de tinta e até os 55 degraus da escadaria, cenário principal do filme foi reformada.

Interior da igreja antes da reforma (Foto: Arquivo CORREIO)

Uma das torres da igreja recebeu um novo sino, enquanto o que ficava na segunda torre passou por limpeza e manutenção. A instalação elétrica foi substituída e os túmulos que se encontram no templo também foram reformados.

A Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo foi construída em 1736, para ser matriz da freguesia criada 18 anos antes. O templo foi levantado em alvenaria de pedra e tijolos, possui subsolo (ossuário), térreo (capela-mor e sacristia) e pavimento superior (tribunas e coro). O interior da igreja tem o estilo neoclássico, destacando-se a pintura do teto, de autoria imprecisa, em perspectiva ilusionista barroca, de origem italiana.

Os azulejos foram recuperados um a um (Foto: Arquivo CORREIO)

A cerimônia de inauguração será às 18h e contará com as presenças do Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, do bispo auxiliar, Dom Estevam dos Santos Silva Filho, do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, da presidente do Iphan, Kátia Bogéa, do superintendente do Iphan, Bruno Tavares, além de representantes da prefeitura e do Governo do Estado.