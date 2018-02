Igreja do Passo é reaberta após quase duas décadas: 'Ressurreição'

Inaugurada em 1736, cenário de O Pagador de Promessas ficou 3 anos em reforma

Parte da história da Bahia ficou quase esquecida por 16 anos e corria o risco desaparecer. Só para evitar o desabamento da estrutura da Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, no Centro Histórico, 22 tirantes de aço foram colocados para sustentá-la. Os azulejos datados do século XVIII, e pintados à mão, foram restaurados um a um e aos poucos, ao longo de três anos de obras, o templo foi recuperado e, agora, finalmente, devolvido à população.

"Foi feita aqui uma obra complexa de engenharia. A igreja estava se partindo ao meio e tinha o risco de cair encosta abaixo. (...) Para a gente é uma ressurreição", comentou a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa, nesta segunda-feira (5).

A declaração foi feita durante a reinauguração do espaço, popularmente conhecido como Igreja do Pagador de Promessas (por conta do filme de 1962, com cenas no local), e que agora pode voltar a ser acessado por soteropolitanos e turistas. “É um milagre muito grande o que foi feito aqui. Não tenho palavras para definir e agradecer”, disse o irmão Jorge Mendes, padre membro da Fraternidade Missionária Samaritanos Beneditinos, que será responsável pelo templo a partir de agora.

A presidente do Iphan, Kátia Bogéa (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Reforma

Andar sobre o chão de madeira da tribuna, passar pelos móveis e sacadas recuperados e admirar as imagens sacras é fazer uma viagem ao século XVIII. Os detalhes da pintura ilusionista barroca do teto, de origem italiana e autoria imprecisa, impressionam. Até detalhes ocultados por séculos foram descobertos: o azul intenso das portas estava escondido sob sete camadas de tinta e agora faz novamente parte do cenário religioso, cultural e artístico do local.

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou o resultado final da restauração.

“O trabalho feito aqui foi esplendoroso e magnífico. Não parece que a igreja foi restaurada, parece que ela foi construída agora”, comentou o ministro.

Ele afirmou que 40 intervenções estão em curso em todo o estado, resultado de investimento de R$ 200 milhões da pasta. “O investimento está à altura do patrimônio histórico e cultural da Bahia”, considerou.

Além da estrutura física da construção, bens integrados, móveis e imagens sacras que compõem o estilo neoclássico do templo também foram restaurados. As trincas e rachaduras na madeira dos altares-mor e colaterais foram consertadas. Um novo sino foi colocado em uma das torres e o outro passou por limpeza e manutenção.

Os túmulos que se encontram no templo também foram reformados e a instalação elétrica foi substituída e recebeu um elevador. O local se tornou mais acessível também graças a rampas e plataformas para cadeirantes que foram inseridas na estrutura, sem agredir a paisagem do templo.

O ministro comentou ainda sobre a situação do Convento de Santo Antônio, localizado no município de São Francisco do Conde, no Recôncavo. “Fizemos a vistoria do imóvel em janeiro, que é o ponto inicial para elaborar um estudo a partir do qual o projeto entra na nossa programação de restauro. O importante é que o processo foi iniciado”. O CORREIO esteve presente na vistoria feita pelo Iphan no local, que tem risco de desabamento.

O ministro Sérgio Sá Leitão (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Cerimônia

Também estiveram presentes na solenidade religiosa de entrega do templo do Passo a presidente do Iphan, Kátia Bogéa; o prefeito ACM Neto; o diretor do Ipac João Carlos de Oliveira; e o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil Dom Murilo Krieger.

“Quando entrei aqui hoje me lembrei de quando entrei pela primeira vez. Não imaginei que pudesse redescobrir essa beleza que os nossos antepassados nos deixaram. Os restauradores são artistas, porque tentam entrar no coração daqueles que fizeram a obra e trazê-la para nós hoje. E como toda beleza é reflexo de Deus, podemos dizer que essa igreja transborda de Deus por toda parte”, afirmou Dom Murilo.

No último sábado (3), o religioso celebrou uma missa no local para os 80 profissionais que participaram da obra de restauração. “Eu disse que quando eles trouxerem um familiar ou amigo, para não dizerem ‘eu trabalhei aqui’, mas ‘aqui deixei amor’”, disse o líder religioso durante a cerimônia de entrega.

O prefeito ACM Neto destacou a importância do patrimônio para o turismo, cultura e religiosidade de Salvador. “A Igreja do Passo é uma das mais tradicionais e antigas da nossa cidade. Além de toda importância para a religiosidade baiana, há também a forte consequência de ampliar a movimentação econômica do turismo religioso”, citou.

O prefeito ACM Neto (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Escadaria

Os 55 degraus da escadaria em frente à igreja receberam preenchimento nos lugares onde o piso apresentava falhas. Conectando a Rua do Passo à Ladeira do Carmo, a escadaria é internacionalmente conhecida por ter sido cenário do filme O Pagador de Promessas, baseado na peça do baiano Dias Gomes e dirigido por Anselmo Duarte, em 1962.

Cenas da obra podem ser assistidas em um dos corredores da igreja. O filme foi o único brasileiro a ganhar a Palma do Ouro do Festival de Cannes - uma réplica da Palma ficará disponível na igreja para olhares de baianos e turistas.

Os degraus também já foram palco de shows. Entre 2002 e 2014, o cantor Gerônimo realizou seus ensaios na escadaria da Igreja do Passo todas as terças-feiras que antecedem o Carnaval. Desde 2015, o local foi fechado para a reforma e o projeto, também chamado O Pagador de Promessas, passou a acontecer no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho.

Por meio da assessoria, o cantor comemorou a reforma, mas afirmou ao CORREIO que não deve voltar a fazer shows no local.

“Essa etapa do projeto teve um papel importantíssimo para Gerônimo se tornar atração permanente no calendário de eventos da Bahia, mas o projeto cresceu tanto que foi preciso levá-lo para um lugar que oferecesse estrutura mais adequada”, explicou a assessoria do artista.

História

A igreja foi construída para ser matriz da freguesia do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, com interior neoclássico, estrutura em alvenaria de pedra e tijolos. Em 1736, a Igreja do Passo foi inaugurada com subsídio do governo português.

O Iphan tombou a construção em 1938, mais de 200 anos depois da sua inauguração. A restauração, que foi iniciada em outubro de 2014, recebeu investimento de R$ 11,3 milhões do Governo Federal, por meio do Iphan.

Segundo a presidente do Iphan, Kátia Bogéa, além do trabalho de reforço na estrutura, houve "um trabalho de recuperação dos elementos artísticos". "Cada detalhe é de grande preciosidade", completou ela, destacando que a igreja agora conta com salões que podem ser alugados para eventos, a fim de gerar renda e se tornar monetariamente autossustentável.