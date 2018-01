Igrejas de Cruz das Almas serão desvinculadas da Arquidiocese de Salvador

Nova diocese será inaugurada neste domingo (28)

A instalação da Diocese de Cruz das Almas, desmembrada da Arquidiocese de Salvador, e a posse de seu primeiro bispo diocesano, Dom Antonio Tourinho Neto, acontecerá no próximo domingo, dia 28 de janeiro, às 10h, na Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso (futura Catedral), no município de Cruz das Almas.

A Celebração Eucarística será presidida pelo Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni D'Aniello e concelebrada pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, e pelos bispos auxiliares, Dom Gilson Andrade da Silva, Dom Estevam dos Santos Silva Filho, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida e Dom Hélio Pereira dos Santos.

A Diocese de Cruz das Almas será composta pelos municípios de Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muritiba, Santo Amaro, São Félix, Sapeaçu e Saubara, todos no Recôncavo Baiano. Com a nova diocese, o território da Arquidiocese de Salvador passará a ser formado apenas pelas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Itaparica, Jiribatuba e Vera Cruz.