Ilha particular em São Francisco do Conde, com 2 milhões de m², será loteada

(Foto:Divulgação) Empreendimento vai abrigar 18 condomínios na Ilha Bimbarras, em São Francisco do Conde

O empresário Reinaldo Loureiro, dono da Bahia Marina, vai lotear a Ilha Bimbarras, em São Francisco do Conde, e transformá-la em condomínios de sítios. O projeto, que está previsto para ser lançado em junho próximo, divide a ilha em 18 lotes, com áreas que variam de 20 mil a 70 mil metros quadrados. De acordo com o empresário, cada lote comporta de cinco a sete residências que juntas somarão 18 condomínios super privativos. “Os proprietários podem se juntar a amigos e/ou familiares e cada um construir a sua casa”, explica. O empreendimento, que está situado num terreno de dois milhões de metros quadrados, protegido por oito quilômetros de praia, vai ocupar apenas 10% da área total, como pede a legislação.

Carlinhos Brown vai virar embaixador

A Secretaria Geral Ibero-americana vai conceder o título de Embaixador ao músico Carlinhos Brown. Esta é a primeira vez que a organização internacional - que reúne 22 países de línguas espanhola e portuguesa - dá esse título a um artista afrodescendente. A entrega será feita pela secretaria-geral Rebeca Grynspan, no Candyall Guetho Square, no próximo dia 11 (quarta-feira), às 12h30. A escolha pelo baiano, segundo Grynspan, “foi pelo trabalho que o músico desenvolve na valorização da cultura afro-brasileira como instrumento de transformação”.

(Foto:Globo/João MIguel Jr.)

Menu a seis mãos

Três chefs baianos se uniram para celebrar o Dia Mundial do Malbec. Ricardo Silva (Carvão), Karine Poggio (Coentro) e Massimo Cremonini (Stefano) criaram um menu para o evento que Rogério de Souza, da Enoteca Decanter, vai promover no próximo dia 17 de abril, às 18h, na sua sede, na Pituba. Esta é a 8ª edição do Malbec World Day, data instituída pela Wines of Argentina, para celebrar a casta de uva mais importante e ícone do país. Quem comparecer ao evento, que vai custar R$ 100 por pessoa, ainda vai conhecer os novos modelos de carros da Mitsubishi Motors fabricados lá.

(Foto:Divulgação)

Os chefs Massimo Cremonini, Karine Poggio e Ricardo Silva com Rogerio de Souza

Em casa

Daniel Boaventura vai desembarcar em Salvador em junho para lançar o DVD que gravou durante um show no Teatro Metropolitán, na Cidade do México. O baiano fará duas apresentações no Teatro Castro Alves, nos dias 8 e 9, onde interpretará sucessos em inglês, espanhol e português. Já o álbum Daniel Boaventura Ao Vivo no México, chega às plataformas digitais em abril.



(Foto:Marcus Hermes/Divulgação) O baiano Daniel Boaventura lança álbum no TCA

Casa nova

A Beterraba by home, loja de objetos de decoração, vai mudar de endereço. O novo espaço terá 120m² e mais vagas de estacionamento. A casa, que tem projeto assinado por Nuno Tavares, vai funcionar na Rua Rio Grande do Sul, 368, na Pituba. Amanhã (5), a proprietária, Ana Paula Bullos, recebe convidados para apresentar o espaço com comidinhas do chef Jorge Oliva.

Longe dos olhos

Enquanto a maioria dos casarões que adquiriu no Santo Antônio permanece sem ocupação, alguns em ruínas, a empresária Luciana Rique desfruta de sua dolce vita bem longe do Centro Histórico de Salvador. Vivendo em Londres, a herdeira do Shopping da Bahia elegeu as ilhas Maldivas para celebrar seus 40 anos, em maio.

3 X 4 GENTE BOA

(Foto:Ricardo Franco/Divulgação)

Os casarios são um dos temas mais explorados pelo artista Antonio Rebouças

A infância pobre acalentou no menino Antônio Carlos Rebouças o sonho de um dia poder dar uma casa à sua mãe. Aluno da Escola Parque, criada por Anísio Teixeira, conquistou ali uma formação sólida que o levou para a universidade e de lá para um emprego como químico no Pólo, lá pelos idos dos anos 1980. Desde esta época, já flertava com a arte. Mas o desejo de mudar de vida o obrigava a se manter firme na indústria de onde só saiu com a aposentadoria. Desde então, passou a se dedicar exclusivamente a arte, influenciado por dois de seus mestres, o pintor primitivo Pedroso e o modernista Waldo Robatto. No seu currículo como artista estão exposições em países como França, Alemanha e França. Em sua obra, primorosa, explora elementos que fazem parte da sua trajetória, como os casarios que sempre povoaram sua mente infantil. “Sempre que vou pintar me lembro do meu sonho de ter uma casa e, quando me dou conta, estão lá os casarios”, conta. O jazz e a cultura afrobrasileira também estão presentes no seu trabalho. “Crio a partir das minhas referências, das casas aos orixás”, diz.



Música no Fera

A cantora Taii e o músico multi-instrumentista Cesário Leony apresentarão pela primeira vez, no Fera Palace Hotel, o show do projeto Som de II. A apresentação será nesta quinta-feira (5), a partir das 20h. A dupla mostrará um repertório de música popular brasileira.



Mais +

Em tempos de crise como o que vivemos, a chegada do Hub Salvador com estrutura colaborativa para abrigar até 100 startups que poderão gerar até 1,5 mil empregos, é uma iniciativa que renova a esperança dos baianos. O espaço, inaugurado pela Prefeitura de Salvador, na última segunda-feira, vai funcionar no Terminal Marítimo, no Comércio.



Menos -

Apesar das promessas de revitalização feitas pelo Governo do Estado, o Cine Jandaia, que já ganhou até documentário de Christian Baes denunciando a situação de abandono, continua em ruínas. Até agora nem um projeto foi apresentado para o local.