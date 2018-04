Imagem de homem que atirou em dono de pet shop em Brotas é divulgada 

Polícia Civil busca agora identificar o autor do crime

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (12) a imagem do homem que atirou em um dono de um pet shop na Rua das Pitangueiras, em Cosme de Farias, após um assalto no último dia 23. O ladrão, que aparentava ter pouco mais de 20 anos e usava bermuda e sandálias, anunciou o assalto e levou o dinheiro do caixa do estabelecimento e o celular do dono.

O proprietário reagiu à abordagem, sendo baleado três vezes. Em seguida, o ladrão fugiu em direção à estação de metrô, no bairro de Brotas. Em imagens de câmeras de segurança, o assaltante é visto manuseando o aparelho roubado para retirar o chip. O material foi divulgado pela delegada Francneide Moura, titular da 6ª Delegacia Territorial (Brotas).

Qualquer informação que possa auxiliar na identificação do assaltante poderá ser encaminhada à polícia por meio do Disque Denúncia (3235-0000) ou pelos telefones da 6ª DT/Brotas 3117-6350 ou 6351. Não é necessário se identificar.