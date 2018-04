Imagen do Dia (12/04/2018)

Santuário budista na estação de trem de Hua Lampong, em Bangkok, um dia antes do Festival Songkran que comemora o ano novo na Tailândia. ( LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

A Indonésia resolve proibir os açoitamentos públicos e manifestantes mulçumanos em Banda Aceh protestam contra o fim da punição (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

A ex-ministra de educação catalã Clara Ponsati em frente à Corte de Edinburgo onde responde a um pedido de extradição do governo espanhol que a acusa de rebelião violenta e apropriação indevida de fundos públicos para a causa separatista. (ANDY BUCHANAN/AFP)

Praça histórica de Naqsh-e Jahan em Isfahan, no Irã. (ATTA KENARE/AFP)

Reforma do Parlamento e da torre do Big Ben em Londres. (BEN STANSALL/AFP)

Indianos protestam contra o Primeiro Ministro Narendra Modi, que durante uma grave crise no abastecimento de água, foi à Chenai visitar o Governador Tamil Nadu. (ARUN SANKAR/AFP)

Manifestantes indianos protestam em Nova Déli contra o silêncio governamental sobre dois casos de estupro nas proximidades de Jammu e no estado de Uttar Pradesh. (SAIJJAD HUSSAIN/AFP)

Dois minutos de silêncio na cidade de Jerusalém em lembrança ao genocídio nazista no Dia Anual de Recordação. (MENAHEM KAHANA/AFP)

Fronteira entre a Índia e o Paquistão onde confrontos atingiram os níveis mais altos dos últimos 15 anos. (NARINDER NANU /AFP)

Peregrinos Sikh viajam a Lahore para o Festival Baisakhi no Paquistão. (NARINDER NANU/AFP)

Muro reproduz monumentos nacionais e edifícios famosos de Jacarta. (BAY ISMOYO/AFP)

Protesto das organizações de migrantes das Filipinas contra as mortes extrajudiciais promovidas pela política de tolerância zero do Presidente Rodrigo Duterte em visita a Hong Kong. (ISAAC LAWRENCE/AFP)

Réplica do navio Hermione que trouxe o general francês La Fayette à América em 1780 chega ao Porto de Marselha. (BERTRAND LANGLOIS/AFP)

Aniversário de morte do Imã Musa al-Kadhim na mesquita que leva seu nome na zona norte de Kadhimiya. (AHMAD AL-RUBAYE/AFP)

Manifestantes em frente à Embaixada da França protestam contra a situação dos imigrantes no território francês de Mayotte, no arquipélago das Camores no oceano índico, perto de Moçambique. (IBRAHIM YOUSSOUF/AFP)

Membros da polícia comunitária patrulham as colinas de Carrizalillo, estado de Guerrero, um dos mais pobres e mais violentos do México. (PEDRO PARDO /AFP)

Mineradora na cidade de Betare Oya na República de Camarões. (REINNIER KAZE/AFP)

Palestinos viajam para o Egito aproveitando abertura da fronteira por três dias para casos humanitários. (SAID KHATIB/AFP)

Ação governamental em Manila para minimizer a onda de calor. (NOEL CELIS/AFP)

Ponte "Si-o-Se Pol" , ou Ponte dos 33 arcos, sobre o rio Zayandeh Rud em Isfahan, no Irã. A construção com 295 metros de comprimento foi concluída em 1596 pelo Xá Abbas, O Grande (ATTA KENARE/AFP)

Tempestade na cidade de Agra derrubou um dos minaretes do Taj Mahal. (AFP PHOTO /AFP)

Umm Mohammad, uma mulher de 50 anos procura por sua casa destruída na antiga cidade de Zamalka na Síria. (YOUSSEF KARWASHAN/AFP)

Após o governo francês desistir da construção do aeroporto em Notre Dame des Landres os manifestantes se recusam a sair da área no intuito de criar uma zona anticapitalista no local (LOIC VENANCE/AFP)