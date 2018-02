Imagens de Kanu em pose de briga serão usadas no tribunal

Procurador-chefe diz ainda que pode abrir denúncia contra presidente do Vitória

O procurador-geral Ruy João, que deve assumir o julgamento do Ba-Vi no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA) nesta terça-feira (27), vai usar as imagens de Kanu em pose de luta como prova contra o zagueiro.

“Vou incluir a matéria do Esporte Espetacular (que foi ao ar no domingo com as imagens) porque é um absurdo o cidadão estar respondendo a um processo disciplinar, acusado de cometer agressão física, e ir para as redes sociais ficar zombando disso”, disse Ruy João.

Um vídeo de Kanu dando socos no ar ao lado de torcedoras e uma foto do zagueiro cerrando os punhos para uma garota se espalharam nas redes sociais no sábado à tarde, pouco depois de um treino aberto para a torcida no Barradão. As imagens chegaram a ser exibidas no programa Esporte Espetacular, da TV Globo.

“O mundo viu o tamanho da grosseria e da estupidez que ele cometeu com um colega de profissão. Depois ele tira uma foto e um vídeo reproduzindo gestos que encenam a prática de violência, até mesmo estimulando a violência... Ou seja, está zombando da punição que pode vir de uma denúncia dessas”, completou o procurador-geral.

O procurador-geral disse que a intenção não é aumentar a pena do zagueiro. “Reforça que ele não leva a sério o comportamento que se deve ter dentro de campo, está minimizando todo o impacto que pode surgir da agressão praticada por ele. Está duvidando da impunidade”, disse.

Chefe da procuradoria, Ruy João assumirá o julgamento porque o procurador sorteado para o caso e autor das denúncias, Hermes Hilarião, terá que se ausentar de Salvador por conta de um compromisso da OAB.

“Na Lava Jato, os políticos que se submeteram à corrupção zombaram da impunidade, mas as penas foram aplicadas com rigor. Isso demorou para chegar ao futebol da Bahia, mas vai chegar agora”, prometeu Ruy João.

Ricardo David pode ser denunciado

O procurador-geral informou que, antes de deixar o caso, Hermes Hilarião prestou uma queixa contra o presidente do Vitória, Ricardo David. “O que existe é uma notícia de infração que Hermes protocolou no tribunal. Eu só vou apreciar essa notícia depois de amanhã (a partir de quarta-feira)”, disse.

Segundo Ruy João, se considerar a notícia factível, pode abrir uma denúncia no TJD-BA contra o mandatário rubro-negro. “Enquanto procurador no exercício das suas atividades, Hermes se sentiu lesado por entrevistas dadas por Ricardo David duvidando da sua idoneidade e isenção”, explicou.