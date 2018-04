Imagens do Dia (04/04/2018)

Caminhada silenciosa e ato litúrgico em lembrança as 50 anos do assassinato de Martin Luther King Jr. terminam em seu memorial em Washington D.C. (Chip Somodevilla/AFP)

Kang Ying (D) e sua mãe Dengying Liu se reencontram em Chengdu, na província chinesa de Sichuan. A garota esteve desaparecida por 24 anos após ter sido levada aos três anos da banca de frutas de seus pais. (China OUT/AFP)

Gerente do Moulin Rouge, o mais velho cabaré de Paris, imortalizado por Toulouse Lautrec mostra o acervo de vestes e adereços da casa. (Stephane de Sakutin/ AFP)

Rebeldes turcos acenam para as caravanas de sírios evacuados que chegam ao posto de Abu al-Zindeen. (Nazeer al-Khatib/AFP)

Estudantes paquistaneses da organização Islami Jamiat-e-Teixeira, em Lahore, protestam contra a matança de muçulmanos na Caxemira. (Arif Ali/ AFP)

Muçulmanas da Índia protestam em Nova Déli contra o “Acordo de Proteção ao Casamento” que torna ilegal o "triple talaq bill". Divórcio instantâneo ou "triple talaq" é quando o homem repete três vezes sucessivas "talaq" (divorciada em árabe). (Money Sharma/AFP)

Vazamento de óleo da ilha de Bornéu que levou a cinco mortes e a declaração de um estado de emergência foi causado por uma ruptura na tubulação submarina da companhia de petróleo nacional da Indonésia Pertamina. (Aridjwana/AFP)

Integrantes da ala feminina do Congresso Nacional Africano (ANC) prestam tributo a militante anti-apartheid Winnie Madikizela-Mandela. (Marco Longari/AFP)

Lynda Carter, mundialmente conhecida pela série A Mulher Maravilha, posa em sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood. (Robyn Beck/AFP)

Suposto roubo de combustível pode ser a causa de um incêndio na tubulação da empresa perolífera estatal do México, Permex, na comunidade de San Sebastianito, in Tlajomulco, no estado de Jalisco. (Ulises Ruiz/AFP)

Rinocerontes no zoológico de Leipzig, Alemanha. (Sebastian Willnow / AFP)

Funeral do palestino Ahmed Arafa na cidade de Deir al-Balah, na Faixa de Gaza. (Mahmud Hams/AFP)

Macacos "neve" tomam banho de águas termais ao ar livre, ou "onsen", no parque Jigokudani (vale do inferno), na cidade de Yamanouchi, província de Nagano, Japão. (Kazuhiro Nogia/AFP)

Baba 'Isabel' Singh usa um turbante gigante no Templo Dourado em Amritsar, na véspera do aniversário de nascimento do nono Sikh Guru Teg Bahadur. (Narinder Nanu/AFP)

Esculturas de arenito de Brahma, Cambodia, Preah Vihear do século X em exibição na exposição "Angkor: Explorando a Cidade Sagrada de Camboja”, no Museu das Civilizações Asiáticas em Singapura. (Roslan Rahman/AFP)