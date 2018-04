Imagens do Dia (18/04/2018)

Protestos contra o aumento da gasolina em Kiev na Ucrânia. (SERGEI SUPINSKY/AFP)

Refugiadas somali se distraem ao celular. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)

Patinhos comunistas em exposição na mostra do Bicentenáriio do filósofo alemão Karl Marx em Trier, Alemanha. (HARAL TTTEL/AFP)

Protestos anti-governamentais em Yerevan na Armênia. (KAREN MINASYAN/AFP)

Ferreiro paquistanês em Islamabad. (FAROOQ NAEEM/AFP)

Estrutura que separa os EUA do México em La Playa. O estado da Califórnia rejeitou o plano do governo federal de colocar tropas da guarda nacional na fronteira. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Durante a Reunião de Governantes da Comonwealth em Londres, imigrantes indianos protestam contra o primeiro-ministro Narendra Modi a quem acusam de exercer uma política discriminatória contra minorias religiosas. (TOLGA AKMEN/AFP)

“O Limpador de Janelas”, escultura de Duane Hanson na exposição Art Cologne, uma mostra de arte contemporânea em Colônia, Alemanha. (OLIVER BERG/AFP)

Estudantes bloqueiam entrada da Universidade Sciences Po em Paris. O ato faz parte das país manifestações contra as reformas do ensino superior. (BERTRAND GUAY/AFP)

Alpinistas e moradores caminham numa das trilhas do Monte Everest, cerca de 140 km de Kathmandu, no Nepal. (PRAKASH MATHEMA/AFP)

Manifestantes instalam uma réplica de oleoduto em frente à Embaixada do Canadá em Londres contra a o canal aprovado pelo governo que transportará óleo do litoral de Aberta a Vancouver. (TOLGA AKMEN/AFP)

Torre de purificação do ar em Xian. A China tem um grave problema de poluição do ar e está tentando resolve-lo com a instalação destes purificadores gigantes. (FRED DUFOUR / AFP)

Dia da Independência do Zimbabwe no Estádio Nacional de Esportes em Harare (JEKESAI NJIKIZANA/AFP)

Agricultor afegão colhe ópio de um campo de papoulas no distrito de Surkh Rod na província de Nangarhar. (NOORULLAH SHIRZADA/AFP)

Refugiados sírios aguardam evacuação na vila libanesa de Shebaa. (ALI DIA/AFP)

Agentes da Polícia Federal alemã conduzem suspeitas de envolvimento no tráfico de seres humanos e exploração dos trabalhadores do sexo no distrito de Anderten em Hanover, Alemanha. (OLE SPATA/AFP)

Civis sírios voltam a circular em Douma. (STRINGER/ AFP)

Cerimônia no cemitério militar de Monte Herzel em Jerusalém marca o início do dia da lembrança em homenagem aos soldados mortos. (MENAHEM KAHANA/AFP)

Iraquiana leva uma vela ao interior do templo Lalish num vale próximo a Dohuk, a 430 quilômetros de Bagdá, para celebrar o ano novo Yazidi, onde se comemora a chegada da luz para o mundo. (SAFIN HAMED/AFP)

Campo de refugiados em Dadaab no Quênia. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)

Tecidos estampados em batik são mostrados durante o Dia Nacional da Heroína da Indonésia, “Agnon” em Surabaya. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Três noites de confrontos deixaram rastros de incêndio no bairro de Mirail na cidade francesa de Toulouse. As manifestações começaram após a morte de um morador local na prisão. (REMY GABALDA/AFP)