Imóvel desaba e deixa soterrados após chuva forte em Pituaçu

Adolescente de 12 anos morreu e há ainda três soterrados

A chuva que atinge Salvador e Região Metropolitana na manhã desta terça-feira (13) provocou o desabamento de um imóvel de quatro pavimentos na Rua Alto de São João, em Pituaçu. Um adolescente de 12 anos morreu. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, pelo menos seis pessoas estavam no local quando a construção desabou às 6h. Três delas continuam soterradas, até as 9h30.

O corpo de Robert de Jesus, 12 anos, foi retirado dos escombros durante operação de resgate dos bombeiros. Uma mulher de 34 anos foi resgatada com ferimentos leves na face e socorrida junto com uma bebê de 1 ano e 11 meses, que sofreu traumatismo craniano leve. As duas foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Elas foram retiradas dos escombros por volta de 6h30.

O marido da mulher, identificado como Alex, contou que escutou estalos na edificação e foi atingido na cabeça por telhas assim que o imóvel começou a desabar. Ele conseguiu sair. Emocionado (vídeo abaixo), Alex ajudava no resgate das vítimas. A família morava no último andar do imóvel - que possuía ainda um subsolo.

Vizinhos tentaram retirar as vítimas dos escombros desde os primeiros momentos após o desabamento com auxílio dos bombeiros e de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"A casa tem pouco tempo de construída", relatou uma familiar das vítimas. Moradores contam que, entre as pessoas que ainda estão soterradas, está Rosemeire Pereira, doméstica, 34, junto com seu filho, Artur, de 1 ano. Há um forte cheiro de gás no local.

"Eu sou madrinha de Artur. Esse prédio tem pouco tempo de construíndo, acho que dois anos. No andar de baixo, moravam dois irmãos e duas crianças: Robert (12 anos, que morreu), Artur (1 ano), Rosemeire e Alan, que é ajudante de pedreiro", contou Norma Barbosa. A madrinha de Artur afirma que soube da notícia do desabamento pela televisão. "Fico nervosa sem saber como ele está. Me ligaram contando e eu vim pra cá".

Em outro andar moravam Alex, auxiliar de serviços gerais de 29 anos, a doméstica Beatriz e a filha do casal, Sabrina, de 1 ano e 11 meses. Alex, Beatriz e Sabrina saíram com vida.

Primo do adolescente que morreu, Daniel de Jesus, 24, conta que Robert era um adolescente alegre. "Quando eu ouvi o barulho, achei que era pouca coisa. Estava brincando com ele ontem de noite. Era um menino alegre e brincalhão. Ontem ficamos brincando até umas 22h da noite. Ele falou para eu não ir embora e domir aqui". Daniel acabou indo para casa, que fica numa rua ao lado.

Estalos

Vizinhos relatam que, por volta das 5h50, escutaram estalos no imóvel, que fica num beco na Rua Alto de São João, e tentaram avisar as famílias que moravam no local. O cunhado de uma das vítimas, Jonas Lima, 40, conta que, após escutar o barulho, foi até a janela da casa, olhou para o prédio e viu que vizinhos tentavam avisar os moradores. Minutos depois, ouviu o barulho mais forte e o prédio desabou.

"Ficamos todos desesperados gritando por socorro. Em nome de Jesus há de sair pessoas com vida. É minha família inteira", lamenta Rosângela Santana de Jesus, 38, irmã de Alan, Rosemeire e Alex.

O major da PM, Ramon Diego, explica que há muitos escombros no local, o que dificulta o resgate. "Estamos tentando acessar a laje. Estamos fazendo um trabalho de escuta no local para tentar localizar as vítimas. Estamos agora entre o primeiro e o segundo andar do prédio. Há muito cheiro de gás no local. Quando tem esse tipo de evento rompem as estruturas e esse cheiro é projetado para fora. Precisamos que fosse desligada a energia do local. Estamos com esperança de tentar resgatar as pessoas com vida", explica o major que comanda a equipe de 20 bombeiros no local na busca por pelo menos mais três vítimas.

A Coelba informou que, por conta do resgate, foi desligado apenas o fornecimento de energia do imóvel que desabou. O resto das casas da rua continua com luz elétrica.

Cerca de 30 pessoas estão ajudando a retirar os escombros. Os bombeiros pedem silêncio - com um apito - para tentar escutar as vítimas.



Veja imagens do resgate registradas pelo repórter fotográfico Mauro Akin Nassor/CORREIO:

A Defesa Civil de Salvador recebeu 22 solicitações em função das chuvas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Entre as solicitações estão um rompimento de pista, quatro deslizamentos de terra, nove alagamentos de imóveis, um desabamento de imóvel, dois alagamentos de área, um destelhamento e um galho de árvore caído. Já choveu nas últimas horas mais de 50% do previsto para o mês de março. Qualquer emergência a população deve ligar para o telefone 199.

A previsão é que o tempo fique instável até a próxima quinta-feira (15).

Trânsito e chuva

O trânsito ficou lento nas principais avenidas da cidade por conta do acúmulo de água. Na Avenida Jequitaia, um ônibus perdeu o controle e subiu no canteiro, derrubando parcialmente um poste. Um poste também caiu sobre carros no bairro do Marback. A queda comprometeu o fornecimento de energia elétrica.

Trânsito ficou lento nas principais avenidas de Salvador (Foto: Naiana Ribeiro/CORREIO)

Na Estrada do Derba, BA-528, houve um deslizamento de terra e uma árvore obstruiu a via no sentido Base Naval, após o Hospital do Subúrbio.

Na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, o trânsito é bastante lento no sentido Centro.

A Rua dos Voluntários da Pátria, no bairro do Lobato, ficou alagada.